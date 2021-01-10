Vakıflar Genel Müdürü Ersoy, Şemsi Paşa Camisi sahil kısmındaki yaya yolu yapımından vazgeçilmesini istedi

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Üsküdar'daki Şemsi Paşa Camisi'nin sahil kısmında yapımı devam eden yaya yolu çalışmasından ivedilikle vazgeçilmesini istedi.

Ersoy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Mimar Sinan'ın en önemli eserleri arasında gösterilen ve yalı camisi olma özelliğiyle öne çıkan Üsküdar'daki Şemsi Paşa Camisi'nin (Kuşkonmaz Camisi) sahil kısmına yaptığı yaya yoluna ilişkin, şunları kaydetti:

"Yalı camii özelliği ve 450 yıllık tarihi ile boğazın incilerinden Şemsi Paşa Camii'ne İBB tarafından yapılmaya çalışılan yaya yolu uygulamasından ivedilikle vazgeçilmesini, vazgeçilmediği takdirde, camimizin kimliğini korumak açısından Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu nezdinde gerekli girişimlerde bulunacağımızı, buna bağlı olarak ilgililer hakkında yasal süreci başlatacağımızı belirtmek istiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu