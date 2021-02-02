Vakıflar Genel Müdürü Ersoy, restorasyon çalışmalarını kardeş ülkelerde de sürdürdüklerini bildirdi
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Vakıflar Genel Müdürü Ersoy, restorasyon çalışmalarını kardeş ülkelerde de sürdürdüklerini bildirdi

02.02.2021 17:31 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:34
Vakıflar Genel Müdürü Ersoy, restorasyon çalışmalarını kardeş ülkelerde de sürdürdüklerini bildirdi

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, restorasyon çalışmalarını sadece Türkiye'yle sınırlı bırakmadıklarını, kardeş ülkelerde bulunan eserlerin korunması ve iyileştirilmesi için de sürdürdüklerini belirtti.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, restorasyon çalışmalarını sadece Türkiye'yle sınırlı bırakmadıklarını, kardeş ülkelerde bulunan eserlerin korunması ve iyileştirilmesi için de sürdürdüklerini belirtti.

Vakıflar Genel Müdürü Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada "İstanbul'un manevi ikliminde önemli yere sahip eserlerin restorasyon sürecinin kamuoyu tarafından merak ve heyecanla beklendiğini" belirtti. Ersoy, şunları kaydetti:

"Genel Müdürlük olarak bizlerin ve ilgili tüm paydaşların titizlik ile yaklaştığı tüm eserlerimizde süreçlerimizi planlanan sürelerine ve aslına uygun olarak yaşatma gayreti içerisindeyiz. Köklü geçmişimizi güçlü geleceğe taşıma gayretimiz başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve tüm paydaşlarımızla devam ediyor. Öncelikle son bir yılda ülkemize kazandırdığımız değerlerden bahsetmek gerekirse 84 yıl sonra Fatih Sultan Mehmet Vakfının mülkiyetindeki ve tapusunda olan Ayasofya Kebir Camisi'ni hem inanç hem kültür turizmine kavuşturmanın gururunu yaşıyoruz."

Fatih Sultan Mehmet Han'ın mirası Galata Kulesi'nin restorasyonunu aslına yaraşır şekilde tamamlayarak hizmete açtıklarını belirten Ersoy, "2,5 asırdır merhamet, paylaşım ve yardımlaşmanın merkezlerinden biri olan Mihrişah Valide Sultan Eyüp İmareti Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in mihmandarı, İstanbul'u fetheden ruh ve iradenin timsali olan Ebu Eyyüb El Ensari Hazretlerinin ismine yakışır bir yer olması konusunda gösterilen hassasiyete sadık kalınarak restore ettik ve aslına uygun olarak yardımlaşmanın adresi olmasına yönelik hizmet etmesini sağlıyoruz." bilgisini verdi.

Ersoy, Kasım 2020'de restorasyonu tamamlanan ve eşsiz çinileriyle bilinen Eminönü Rüstempaşa Camisi'nin 4 yıllık kapsamlı restorasyonunun ardından ibadete açıldığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Trabzon'da Ayasofya-i Sağir Camisi restorasyon çalışmalarının bitmesiyle ziyaret ve ibadete açıldı. Çalışmalarımızı sadece ülkemizle sınırlı bırakmadık. Kardeş ülkelerimizde bulunan eserlerimizin de koruması ve iyileştirmesinde çalışmalarımızı devam ettirdik. Son olarak Suriye'de 4 yıl önce terör örgütü DEAŞ'ın bombalı saldırılarında ağır hasar gören El Bab Ulu Camisi, Bosna-Hersek Saraybosna Başçarşı Camisi ve Travnik Alaca Camisi de yine Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce orijinaline uygun ve özgün nitelikleri korunarak restore edildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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