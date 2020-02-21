Vakıflar Genel Müdürü Ersoy, depremden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu

21.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:02

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Büyükşehir Genel Sekreteri Cemal Noğay ile MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş'ın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Ersoy, depremden zarar gören camilerde incelemelerde bulunacağını belirtti.

Ersoy, "Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Malatya'ya karşı görevimizi ifa edeceğiz. Malatya bizim tarihi kadim bir şehrimiz. Malatya'da yaptığımız eserlerin bir kısmında gördüğüm kadarıyla hasar oluştu. Bunlar en kısa zamanda derlenip, toparlanacak ve restorasyonu yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Tarihi eserleri korumak ve kollamanın en tabii görevleri olduğuna işaret eden Ersoy, şöyle devam etti:

"Malatya için gereken ne ise onu yapacağız. Ödenek sorunumuz yok. Her şeyi yerli yerinde yapacağız. Bugüne kadar yaklaşık 5 bin 300 tarihi eseri restore eden Vakıflar Genel Müdürlüğü, buradaki 17-18 eseri restore etmekte gecikmeyecek, en kısa zamanda müdahalesini yapacaktır. Bu konuda Sayın Bakanımızın talimatı üzerine biz bu çalışmayı ilk afetin olduğu akşam başlattık. Gerekli hasar tespiti yapıldı. Bundan sonra da Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz ile iş birliği içerisinde gerekli çalışmalar yapılacaktır. Halkımız huzur içerisinde olsun."

Ersoy, beraberindeki Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile Elazığ merkezli depremin ardından ilçede hasar gören tarihi Ulu Cami, Alacakapı Cami, Yeni Cami ve Silahtar Mustafapaşa Kervansarayı'nda da incelemelerde bulundu.

Eski Malatya'da bulunan tarihi Ulucami'nin güney cephesinde kalıntıları bulunan Şahabe-i Kübra Medresesine de giden Ersoy, buranın da bir an önce ayağa kaldırılması için gerekli çalışmaların başlatılacağını ifade etti.

Kaynak: AA