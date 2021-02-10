Vakıflar Genel Müdürü Ersoy, 2021 hedeflerini açıkladı Açıklaması

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, 2021 yılı hedeflerinden birinin, İstanbul'un turizm bölgesindeki tarihi eserlerin restorasyonunu tamamlamak olduğunu söyledi.

Ersoy, AA muhabirine 2020 faaliyetlerine ve bu yıl yapılması planlanan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Salgın sürecine rağmen çalışmalara devam ettiklerini, restorasyon şantiyelerinde çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini ifade eden Ersoy, bu kapsamda geçen yıl Bursa Ulu Camii, Edirne Merkez Süleyman Camii, Beyoğlu Galata Kulesi, İstanbul Fatih Eminönü Rüstem Paşa Camii başta olmak üzere 163 restorasyon ve 4 yeni inşaat yapım işini tamamladıklarını belirtti.

2020'de yapılan en önemli çalışmanın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesine alınması olduğunu vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

"Her ne kadar dini görevleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılıyor ise de bakımı, onarımı ve restorasyonu ile ilgili olarak bu eser Vakıflar Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde. Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesinde olan bir cami. Bu caminin restorasyonu ile ilgili gerekli çalışmaları yapıyoruz. İlk tedbir olarak buranın yangın ve elektrik tesisatı ile ilgili araştırmayı yaptırdık, raporlamasını aldık. Türbeler, sıbyan mektebi ve şadırvanın onarımına başladık. Medresenin restorasyonunu da yapacağız. Kubbeleri de incelemeye aldık."

Kariye Müzesi'nin camiye çevrilmesi için de gerekli hazırlıkları tamamladıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile ilgili kararnamenin çıktığını ve caminin ihalesinin ikinci aşamasının yapılacağını kaydeden Burhan Ersoy, "Kariye Camisi'nin nisan, mayıs aylarında ihalesi yapıldığı zaman, yılın sonuna doğru camiyi ibadete açmış olacağız." ifadesini kullandı.

Mimarisi ikiye ayrılan camide dokuyu korumak için çalıştıklarını ifade eden Ersoy, "Harem kısmını ibadete açacağız. Motifler ve fresklerde bozulma olmayacak. Çünkü bu UNESCO eseri, bir dünya mirası. Bu eserleri korumak dünyada yaşayan herkesin görevi, sadece Müslümanların değil. Biz de bu eserleri korumaya çalışıyoruz." diye konuştu.

İstanbul'daki Beyazıt Camisi ve Nuri Osmaniye Camisi'nin restorasyonunu tamamladıklarını, Sultanahmet Camisi restorasyonun da devam ettiğini aktaran Burhan Ersoy, şu bilgileri verdi:

"2021 yılı içerisindeki hedefimiz, İstanbul'un turizm bölgesi hinterlandındaki yani Beyazıt, Fatih, Eminönü ve Sirkeci güzergahındaki tarihi eserlerin her birinin restorasyonunu bitirmek ve turizm sezonu başladığında bu yerlerin şantiye görüntüsünden kurtarılmasıdır. Bununla ilgili gayretimiz devam ediyor ve yüzde 70'e yakın çalışmamızı tamamladık. Geri kalan kısmı da en kısa sürede bitirip, camilerimizi ibadette açmış olacağız."

"Süleymaniye'yi emin ellerde koruyacağız"

Süleymaniye Camisi'nin kubbeleriyle ile ilgili önlemleri de masaya yatırdıklarına işaret eden Ersoy, caminin çevresindeki Darülhadis, Darüşşifa, Tabhane ve Daruzziyafe ile develikler diye isimlendirilen bölgelerin olduğunu, o bölgelerin her birinin yüklenicisinin ayrı ayrı ilgili bölümlerin restorasyonu ile uğraştığını ifade etti.

Ersoy, Süleymaniye Camisinde yapılan çalışmalara ilişkin de şunları anlattı:

"Restorasyon ihalesi yapmadığımız tek bir bölge kaldı, bu da Daruzziyafe. Orayla ilgili de güvenlik tedbirlerini aldık. Bu konuda kamuoyu tarafından eleştirildiğimiz konular da olabilir. 'Efendim orada kurşun çalınıyor, oralara bakmıyorsunuz' deniliyor. Dikenli tel örgüler ve güvenlik kamera sistemi ile orayı güvenli bir bölge haline getirmeye gayret gösterdik. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Valimiz gerekli desteği güvenlik için sağlıyorlar, istişare halindeyiz. Biz bir an önce orayla ilgili ihaleyi tamamlayarak, cami çevresini güvenlik altına almak istiyoruz. Camimizi emin ellerde koruyacağız."

2021 restorasyonlarına 1 milyar 200 milyon liralık bütçe

2021'de Türkiye'de 193, yurt dışında 10 eseri tamamlamak için çalışacaklarını belirten Ersoy, restorasyonlar için 1 milyar 200 milyon liraya yakın bütçe ayırdıklarını söyledi.

Restorasyonların yanı sıra yeni inşaatlar da yaptıklarını, bunlardan birinin de Bosna Hersek'te Riyaset binası olduğunu aktaran Ersoy, Türkiye'de de yapımı devam eden hizmet binalarını en kısa süre bitirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim veren Bezmialem Vakıf Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin kampüs binası inşaatlarının devam ettiğini, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin temel atma töreninin mart veya nisanda yapılacağını, gerekli sondaj çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ulus Zincirli Camisi, cemaatini 2021'de kabul edecek

Ankara Ulus'taki Zincirli Camisi'nin restorasyonunu da bu sene tamamlamayı planladıklarını belirten Ersoy, caminin yanındaki boş arsayı da aldıklarını, buraya Genel Müdürlüğün finans kuruluşu olan Vakıf Katılım Bankası için şube açacaklarını ve zeytinyağı satış ofisini hizmete alacaklarını kaydetti.

Ersoy, "Tüm bunlarla ilgili ihaleyi yaptık. Bu yıl içinde yer teslimi yapılacak ve projeye başlanacak. Projeler kuruldan geçti. Zincirli Camii Ulus'un en güzel camilerinden birisi. Hacı Bayram Camisi'nden sonra cemaati en yoğun cami. Bunu da en kısa zamanda bitireceğiz." dedi.

KKTC'ye 5 milyon avroluk restorasyon

Bosna Hersek, Macaristan, Kosova, Afrin'in yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) de önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Ersoy, bunlardan birisinin de Selimiye Camisi'nin restorasyonu olduğunu söyledi.

Selimiye Camisi'nin yaklaşık 5 milyon avroya restore edileceğini ve çalışmayı 2022'de bitirmeyi planladıklarını kaydeden Ersoy, "Restorasyon, uzun süreli bir iş. Derzlerinden, alçısına kadar her şeyi titiz bir şekilde ele alıyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak restorasyonda sayılı başarılı kurumlar içerisindeyiz. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile kardeşiz, omuz omuza vererek projelerimizi çıkarıyoruz, sonra da restorasyona geçiyoruz." ifadesini kullandı.

13 bin 500 vakıf kiracısı, 28 Şubat'a kadar başvuru yapabilecek

Ersoy, 7256 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un yakın zamanda çıkarıldığını anımsatarak, bu kapsamda, vakıf mülkiyetinde eskiden kiracı olup, kiracılık sözleşmesi yapmamış 13 bin 500 işgalci durumundaki kişiye ilişkin de yasal düzenleme yapıldığını kaydetti.

Bu kişilere yeni bir hak doğduğunu belirten Ersoy, 28 Şubat'a kadar vakıf kiracılarının başvuru yapabileceklerini, 17 Mart'ta da ilk taksiti ödemeye başlayacaklarını belirtti.

Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"TBMM'deki arkadaşların bu konudaki gayretleri ve Bakan Bey'in titiz takibi ile bu yasayı çıkarmış olduk. Bu yasa ile 13 bin 500 kiracımızın sorununu da çözmüş olacağız. Bu kanun düzenlemesi 10 yılda bir yapılır. 2004'te ilk kez yapılmıştı. 13 bin 500 kiracımızdan ricam, bölge müdürlüklerine müracaat yaparak, işgalcilikten kurtulsunlar. Biz, onların sözleşmeli kiracı olmalarını istiyoruz. Geçmişe yönelik kiralarını 12 ayla taksitlendirdik. Faiz ve geriye dönük masraf almayacağız. 28 Şubat'ın son başvuru tarihi olduğunu tekrar hatırlatmak istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu