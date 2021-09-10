Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Vali Oktay Çağatay'ı Makamında Ziyaret Etti

Vakıflar Meclisi Toplantısı için Bitlis gelen Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ve beraberindeki heyet Vali Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti.

Genel Müdür Burhan Ersoy, kendilerini kabullerinden ve misafirperverliğinden dolayı Vali Çağatay'a teşekkürlerini iletti. Vali Oktay Çağatay ise ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade edip heyet ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un ziyaretlerinde Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Erol Öktem eşlik etti.

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