Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Vali Oktay Çağatay'ı Makamında Ziyaret Etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Vali Oktay Çağatay'ı Makamında Ziyaret Etti

Habermetre - Haberler | Toplum
Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Vali Oktay Çağatay'ı Makamında Ziyaret Etti

Vakıflar Meclisi Toplantısı için Bitlis gelen Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ve beraberindeki heyet Vali Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti.

Vakıflar Meclisi Toplantısı için Bitlis gelen Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ve beraberindeki heyet Vali Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti.

Genel Müdür Burhan Ersoy, kendilerini kabullerinden ve misafirperverliğinden dolayı Vali Çağatay'a teşekkürlerini iletti. Vali Oktay Çağatay ise ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade edip heyet ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un ziyaretlerinde Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Erol Öktem eşlik etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Faik Öztrak Mustafa Destici
Magazin Gülşen Seda Sayan Haluk Levent Kaan Yıldırım
Spor Nihat Özdemir Fatih Terim Şenol Güneş Lionel Messi Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Vali Oktay Çağatay'ı Makamında Ziyaret Etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 18:15:14. #1.17#