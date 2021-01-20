Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy "Osmanlı Haftası"nı kutladı

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Osmanlı'dan bugüne yadigar kalan her türlü kültür, gelenek ve yapıyı koruyarak yaşatmanın Vakıflar Genel Müdürlüğünün (VGM) asli görevi olduğunu belirtti.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Osmanlı'dan bugüne yadigar kalan her türlü kültür, gelenek ve yapıyı koruyarak yaşatmanın Vakıflar Genel Müdürlüğünün (VGM) asli görevi olduğunu belirtti.

Ersoy, 21-27 Ocak tarihlerinde kutlanan "Osmanlı Haftası" dolayısıyla yayımladığı mesajında, Osmanlı geleneği olan vakıf kurmanın, Türkiye'deki yardımlaşma uygulamalarının bugününü de etkilemeye devam ettiğine işaret etti.

Osmanlı'dan günümüze yadigar kalan her türlü kültür, gelenek ve yapıyı koruyarak yaşatmanın VGM'nin asli görevi olduğunu ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Mısır'da bulunan Kavalalı Mehmet Ali Paşa Camisi'nden Yemen'deki Bekiriye Camisi'ne, Bulgaristan'da bulunan Yanbolu Medresesi'nden Ağrı'da bulunan İshak Paşa Sarayı'na, Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze emanet edilen her yapıyı aslına uygun koruyarak yaşatıyoruz."

Ersoy, Osmanlı Haftası'nı kutlayarak, VGM'nin geçmişi geleceğe taşıma yolundaki gayretini devam ettireceklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu