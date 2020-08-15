Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy Galata Kulesi'ndeki iddialar için açıklamada bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy Galata Kulesi'ndeki iddialar için açıklamada bulundu

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Galata Kulesi'nde yapılan düzenleme ve restorasyon çalışmaları hakkında basın açıklamasında bulundu.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy Galata Kulesi'ndeki iddialar için açıklamada bulundu
15.08.2020 14:54 | Son Güncelleme: 15.08.2020 15:03

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Galata Kulesi'nde yapılan düzenleme ve restorasyon çalışmaları hakkında basın açıklamasında bulundu. Galata Kulesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, "Galata Kulesinin yapının özgünlüğü ile uyuşmayan pek çok müdahale ve eklemeler yapıldığını gördük. Galata Kulesine sonradan eklenen unsurlardan kurtarmak ve özgün haline kavuşturmak ve güçlendirmek için bu çalışmaları başlattık. Bunların hiç birinin yapının uzaktan yakından bir alakası yoktu. Galata Kulesine sonraki dönemlerde eklenmiş parçalardır. Allah nasip ederse biz vermiş olduğumuz söz doğrultusunda 15 Eylül 2020'de burayı açacağız" dedi.

Galata Kulesi'nde süren restorasyon çalışmasıyla ilgili olarak gazetecilere açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, " Mülkiyeti geçtiğimiz mayıs ayında 15.05.2019 tarihinde İstanbul Büyük Şehir Belediyesinden Kule-i Zemin Vakfına geçmiştir. Mülkiyet devrinden yıllar sonrada ihmal edilen, bakımsız kalan yapılan ve orijinal yapısına müdahale edilen Galata Kulesi için Genel Müdürlümüzce tizi ve kapsamlı projeler oluşturulmuş ve uygulamaya geçilmiştir. 21.05.2020 tarih 57497 sayılı yine 08.06.2020 tarihli 62622 sayılı yazılarımızla koruma kurulu onaylı projeler ve müellif hakkı İstanbul Büyükşehir Belediyesinden istenmiş ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bunlar bize verilmemiştir. Halen daha geri dönüş beklenmektedir" dedi.

Galata Kulesi Role, restorasyon ve mühendislik projelerinin hazırlanması ve uygulanması işi için 22.06.2020 tarihinde ihaleye çıktığını kaydeden Ersoy, "İdaremiz ile mevcut ES Yapı Mimarlık Restorasyon Sanayi Limited Şirketi ile 29.06.2020 tarihinde sözleşme imzaladık. Sözleşme bedeli 11 Milyon TL'dir. 30.06.2020 tarihinde yer teslimi yapılmış ve çalışmalara fiilen başlanılmıştır. Galata Kulesine ilişkin alınan 4 Haziran 2020 tarihli ve 8303 sayılı İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Galata Kulesine ilişkin proje çizimine yönelik muhteslerden arındırılması ve raspa yapılması talebini uygun olduğuna ve uygulamasının İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmasına karar verdik diye karar alındıktan sonra biz yola çıktık. Bu karara istinaden yapının muhteslerden arındırılması işlerine yüklenici firma tarafından başlanmış, öncelikle yapı çevresinde güvenlik önlemleri alınmış, cephe iskelesi kurulmuş ancak iskelenin kurulduğu dönemde ebabil kuşlarının üreme dönemine denk geldiği için iskele sökülmüş, dış cephede yapılacak olan işlemler kuşların göç mevsiminden sonra yapılmak üzere ertelenmiştir" şeklinde konuştu.

528 yılında inşa edilen Galata Kulesi, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un Fethinden sonra kurduğu Kule-i Zemin Vakfına ait bir yapı olduğunu aktaran Ersoy, "Çalışmalara başladığımızda yüzyıllar boyunca İstanbul'un en önemli eserlerinden birisi olan Galata Kulesinin yapının özgünlüğü ile uyuşmayan pek çok müdahale ve eklemeler yapıldığını gördük. Galata Kulesine sonradan eklenen unsurlardan kurtarmak ve özgün haline kavuşturmak ve güçlendirmek için bu çalışmaları başlattık. Tarihi yapıya zarar veren, sonradan döşenen seramikler, tesisatlar ve servis asansörü, yine tavanlara yerleştirilen akustik kaplamalar, sonradan serilen halılar, alçıpan malzemeler ve similasyon platformu, taş görünümlü yapay kaplamalar gibi yapının özgün haliyle ilişkisi olmayan onlarca eklentiyi temizlemeye başladık. Bunların hiç birinin yapının uzaktan yakından bir alakası yoktu. Galata Kulesine sonraki dönemlerde eklenmiş parçalardır. Bölge Müdürlüğümüzce bütün bu orijinal olmayan eklentilerden arındırma işlemleri devam ederken bir yandan da yapının müze işlemi için çalışmalar sürdürülmüştür. Yapılan çalışmalar 24 saat esasıyla devam etmektedir. Bu konuda çevre il müdürlüğünden gerekli izinlerde alınmıştır" açıklamasında bulundu.

Makine ile yapılan yıkımın sanki eserin özgün duvarlarının yıkımı şeklinde kamuoyuna yansıtılmasını iyi niyetle bağdaştırmadıklarını aktaran Ersoy, " Biz bu çalışmaları yaparken birkaç gündür kamuoyunda gündemi meşgul eden yüklenici firmanın özgün olmayan malzemeyi çıkartırken kullandığı yöntem bizi de en az sizler kadar üzmüştür. Makine ile yapılan yıkımın sanki eserin özgün duvarlarının yıkımı şeklinde kamuoyuna yansıtılmasını iyi niyetle bağdaştıramıyoruz. Tarihi yapıya değil, çimento ve harç ile örülmüş bölüme müdahale edilmiştir. Galata Kulesinin zemin katına yapılan uygulama ile basına yansıyan görüntülerdeki mevcut işlem Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı 2. Nolu Koruma Kurulunun almış olduğu karara istinaden yapılmış, muhteslerden ve deformasyona uğramış kısımlarından arındırılması istenmiştir. Yapılması zorunlu bu işlem ne yazık ki önceki dönemlerde izinsiz kaçak olarak tarihi esere eklenen orijinal dokusunu bozan müdahaleleri yapıdan arındırmaktır. Yapılan işlem, çürütme ve tümleme olarak ifade edilir. Tarihi esere sonradan eklenmiş ya da dönem içerisinde onarım yapılamayacak kadar bozulmuş olanlarda yapılan deformasyona uğramış parçaların çıkarılmasına ve tekrar aslına uygun olarak getirilmesi işlemidir. Kurumuzun hassasiyeti ve uyuşmayan bir yöntem kullanan yüklenici firma ise uyarılmış ve gerekli yaptırımlar uygulanacaktır" dedi.

Basında bu projenin olmadığı ve Bilim Kurulu tarafından onaylanmadığı şeklindeki yapılan açıklamaların hepsinin yanlış olduğunu kaydeden Burhan Ersoy, " Biz 04.06.2020 tarihinde ilk uygulama projesini kurula sunduk. Kuruldan aldığımız kararlarla muhtesatları temizledik. Şimdi kuruldan yine kararımızı aldık. Projemiz röleme projesi. Röleme ile ilgili işlemleri de geçen hafta bitirdik. Şuanda biz o rölemedeki belirtilen Bilim Kurulunun aldığı kararları aynen uygulayacağız. Allah nasip ederse biz yine Sayın Bakanımıza vermiş olduğumuz söz doğrultusunda 15 Eylül 2020'de burayı açacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı Dünya
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı? Dünya
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı Magazin
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi 3. Sayfa
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Son Dakika: Fenerbahçeli Emre Belözoğlu futbola resmen veda etti Spor
Son Dakika: Fenerbahçeli Emre Belözoğlu futbola resmen veda etti
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti Spor
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
Evlat dehşeti! Baba ve babaannesini tüfekle vurup ortadan kayboldu
Evlat dehşeti! Baba ve babaannesini tüfekle vurup ortadan kayboldu
Türkiye'den Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili manidar açıklama: Dostluğumuz değerlidir, bilen için
Türkiye'den Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili manidar açıklama: Dostluğumuz değerlidir, bilen için
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı
Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Marmara'nın ortasında 3 gündür yardım bekleyen kişi, İDO kaptanı sayesinde kurtuldu
Marmara'nın ortasında 3 gündür yardım bekleyen kişi, İDO kaptanı sayesinde kurtuldu
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
Bakan'ın 'Bizi de rahatsız etti' dediği Galata Kulesi'ndeki skandaldan yeni görüntüler geldi
Bakan'ın "Bizi de rahatsız etti" dediği Galata Kulesi'ndeki skandaldan yeni görüntüler geldi
4. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kızın sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Olay anını görmedim
4. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kızın sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Olay anını görmedim
Kafasına çelik çubuk saplanan çocuk mucize eseri kurtuldu
Kafasına çelik çubuk saplanan çocuk mucize eseri kurtuldu
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Restorasyonun sona erdiği Sümela Manastırı'nda 5 yıl aradan sonra ilk ayin yapıldı
Restorasyonun sona erdiği Sümela Manastırı'nda 5 yıl aradan sonra ilk ayin yapıldı
Şarkıcı Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı: Beni eşya gibi görüyordu
Şarkıcı Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı: Beni eşya gibi görüyordu
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı
Boğarak öldürdüğü sevgilisini çukura atarken güvenlik kamerasına yakalandı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
Son Dakika: Trabzon'da heyelan can aldı! Aracıyla giderken toprak altında kalan adam son anlarını kaydetmiş
Son Dakika: Trabzon'da heyelan can aldı! Aracıyla giderken toprak altında kalan adam son anlarını kaydetmiş
Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı gündemine aldı
Süper Lig şampiyonu Başakşehir, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı gündemine aldı
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fuat Oktay Yaşar Güler Donald Trump Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Tamer Karadağlı Serenay Sarıkaya Erkan Kolçak Köstendil
Spor Tamer Tuna Okan Buruk Fatih Terim Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Genç Ağustos Gaziantep
Şu an buradasınız: Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy Galata Kulesi'ndeki iddialar için açıklamada bulundu - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 15:05:51. #1.14#
title