Vakıflar Genel Müdürlüğünden "yardım talebi" açıklaması Açıklaması

14.02.2020 18:22 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:22

Vakıflar Genel Müdürlüğü, cuma hutbelerinde yer verilen, yeni cami inşaatlarına yönelik yardım talebinin vakıf eserlerle ilgisinin bulunmadığını, depremden hasar gören vakıf kültür varlıkları restorasyonlarının doğrudan Genel Müdürlük bütçesinden karşılanacağını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, merkez üssü Sivrice olan Elazığ depreminde Genel Müdürlük mülkiyetinde yer alan tarihi camilerde de hasarlar oluştuğu belirtildi.

Söz konusu yapılardaki hasar tespitlerinin zamanında yapıldığı, rapor hazırlanarak yapıların onarımına yönelik çalışmalara süratle başlandığı belirtilen açıklamada, "Bugün cuma hutbe ve vaazlarında okunan ve 'yeni inşa edilecek camileri' kasteden yardım toplanması talebinin bazı camilerde cemaate Genel Müdürlüğümüzün depremde zarar gören eserlerimizde yapacağı restorasyon çalışmaları için yardım istenildiği şeklinde aksettirildiği anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yardım toplanması talebinin Genel Müdürlük sorumluluğundaki vakıf eserlerle ilgisi bulunmadığı ve depremden hasar gören vakıf kültür varlıklarımızın restorasyonlarının doğrudan Genel Müdürlük bütçesinden karşılanacağı vurgulandı.

Süreç önümüzdeki hafta sonuçlandırılacak

Açıklamada, önümüzdeki hafta Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un başkanlığında gerçekleştirilecek çalışma toplantısında, depremde zarar gören 17 vakıf esere müdahale çalışmalarıyla ilgili sürecin sonuçlandırılacağı ve çalışmalara ivedilikle başlanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA