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Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı

Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2021-2022 yılı yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarını internet sitesinden yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2021-2022 yılı yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarını internet sitesinden yayımladı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, burs başvurusu yapan öğrenciler, sonuçları www.vgm.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.

2021-2022 eğitim yılı yabancı uyruklu öğrenci bursları için değerlendirme işlemlerinde son aşamaya gelinirken, başvuru değerlendirmeleri sonuçlandığında ayrıca açıklanacak.

AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri

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