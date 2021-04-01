Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden, 'Beyazıd Camii Hünkar Kasrı' açıklaması
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Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden, 'Beyazıd Camii Hünkar Kasrı' açıklaması

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden, 'Beyazıd Camii Hünkar Kasrı' açıklaması

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden, 'Beyazıd Camii Hünkar Kasrı' açıklamasıVAKIFLAR Genel Müdürlüğü, İstanbul'da çıkan yangında zarar gören Beyazıd Camii Hünkar Kasrı'nın restorasyon ihalesinin geçen ay yapıldığını açıkladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden, 'Beyazıd Camii Hünkar Kasrı' açıklaması

VAKIFLAR Genel Müdürlüğü, İstanbul'da çıkan yangında zarar gören Beyazıd Camii Hünkar Kasrı'nın restorasyon ihalesinin geçen ay yapıldığını açıkladı. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Beyazıd Camii Hünkar Kasrı'nın günümüze ulaşabilen en eski hünkar mahfili örneği olduğu, 2011 yılında çıkan yangının hem yapının strüktürüne hem de yüzey bezemelerine büyük zarar verdiği belirtildi. 14 Temmuz 2020'de 'Restorasyon Müdahale Projeleri'nin onaylanarak projelendirme süreci tamamlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Bir başka ifadeyle; yangının hemen akabinde başlatılan ve ilk kez kurul gündemine 20 Şubat 2013 tarihinde alınan projelendirme çalışmalarımız ancak 17 Temmuz 2020 tarihinde tamamlanabilmiştir. Bayezıd Camii Hünkar Kasrı 2021-2022 Yılı Uygulama (Restorasyon) işi ihale ilanı 25 Şubat 2021 tarihinde gerekli platformlarda yayınlanmış ve ihale 17 Mart 2021 tarihinde İstanbul Vakıflar 1'inci Bölge Müdürlüğümüz uhdesinde yapılmıştır. Süreç, Genel Müdürlüğümüz ve Vakıflar Bölge 1'inci Bölge Müdürlüğümüz tarafından her eserimizde olduğu gibi hassasiyet ve özenle yakınen takip edilmektedir. Yayın esnasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade ettiği şekli ile 'Şimdi ne diyecekler biliyor musunuz? Efendim ihale yaptık, yapacağız. Ne zaman Ekrem İmamoğlu dediği zaman' ifadesinin mesnetsiz ve gerçeği yansıtmadığı yukarıda sunduğumuz ve her vatandaşın internet üzerinden rahatlıkla teyit edebileceği ihale ilan ve ihale yapım tarihimizde görülecektir. Türk Restorasyon Tarihi'nin öncü kurumu olan Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün çalışma haritası, Sayın Başkanın veya bir başkasının talimatı ile değil 'Yatırım Programı' doğrultusunda çizilmektedir."

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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