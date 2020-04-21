VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AİLELERE GIDA YARDIMI
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İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul, Üsküdar, Güncel

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AİLELERE GIDA YARDIMI

ÜSKÜDAR'da Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce, muhtaç ailelere kuru gıda yardımı yapıldı.

21.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:34
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AİLELERE GIDA YARDIMI

ÜSKÜDAR'da Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce, muhtaç ailelere kuru gıda yardımı yapıldı. Bölge müdürlüğü tarafından her ay yapılan yardımlar, koronavirüs salgının yaşandığı günlerde daha da sıklaştırıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce daha önceden belirlenen muhtaç ailelere her ay verilen kuru gıda paketleri koronavirüsle mücadele edilen günlerde daha da sıklaştırıldı. İstanbul Anadolu Yakası ilçeleri ve Kocaeli ilinde toplam bin 357 muhtaç aileye her ay yapılan kuru gıda paketi yardımı kapsamında bugün Üsküdar'da belirlenen adreslere gıda paketleri teslim edildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul İkinci Bölge Müdürü Musa Akdeniz, yapılan yardımlarla ilgili "Vakıflar Genel Müdürlüğümüz asırlardır vakıf kuran ecdadımızın hayır şartlarını yerine getirmek için kapıları tek tek çalıyor. Vakfiye şartlarındaki sağlık, eğitim gibi pek çok şartın yanı sıra kuru gıda yardımlarını da yapmakta bu şartları yerine getirmekteyiz. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz 81 ilimizde ve gönüllü coğrafyamızda ihtiyaç sahibi ailelere her ay eve teslim kuru gıda yardımı yapmaktadır. İstanbul Vakıflar İkinci Bölge Müdürlüğümüz de bu şartları yerine getirmek için her ay düzenli olarak bin 357 aile yani 5 bin 478 kişiye kuru gıda paketi yardımında bulunmaktadır. Kuru gıda paketimiz 3 tiptir ve 2 kişilik, 4 kişilik ve 5 kişilik aileleri kapsamaktadır ve içinde 15 çeşit kuru gıda bulunmaktadır. Bu yardımların giderleri, Fatih Sultan Mehmet, Sultan Beyazıt, Bezmi Alem, Valide Sultan, Mihrimah Sultan, Hatice Sultan, İvaz Paşa, Defterdar Tahir Bey, Sinan Paşa gibi vakıflarımızın gelirlerinden elde edilmektedir. Bu şekilde 3 bin vakfımız bulunmaktadır." dedi.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AİLELERE GIDA YARDIMI

Kaynak: DHA

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