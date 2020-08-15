Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Galata Kulesi'nde açıklama
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Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Galata Kulesi'nde açıklama

VAKIFLAR Genel Müdürü Burhan Ersoy, Galata Kulesi'nde düzenlediği basın toplantısında "Birkaç gündür kamuoyu gündemini meşgul eden, yüklenici firmanın özgün olmayan malzemeyi çıkartırken kullandığı yöntem bizi de en az sizler kadar rahatsız etmiştir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Galata Kulesi'nde açıklama
15.08.2020 14:05 | Son Güncelleme: 15.08.2020 14:08

 Can EROK/ İstanbul DHA- VAKIFLAR Genel Müdürü Burhan Ersoy, Galata Kulesi'nde düzenlediği basın toplantısında "Birkaç gündür kamuoyu gündemini meşgul eden, yüklenici firmanın özgün olmayan malzemeyi çıkartırken kullandığı yöntem bizi de en az sizler kadar rahatsız etmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün firmalara üç yaptırım esası var; ihaleden yasaklama, parasal ceza ve uyarılma. Şu an biz uyarı ve peşinden ekonomik bir ceza uygulayacağız" dedi. 

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ve restorasyonu yapan firmanın sahibi Sevilay Tuncer, Galata Kulesi'nde restorasyon sırasında çekilen ve tepki gören görüntüyle ilgili basın toplantısı yaptı.

Önce müze ile ilgili önceki yıllarda yapılan müdahaleler ve şu anda yapılmakta olan çalışmayla ilgili sinevizyon sunumu yapıldı. Sinevizyon sunumunda kulenin eski hali ve yapılmakta olan restorasyon çalışmasının kıyaslandığı fotoğraflara yer verildi. Galata Kulesi'nin İstanbul'un en önemli sembollerinden olduğunu ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer aldığını söyleyen Ersoy, mülkiyetinin de geçtiğimiz 13 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Kule-i Zemin Vakfı'na geçtiğini söyledi.Ersoy, "Mülkiyet devrinden sonrada da yıllarca ihmal edilen, bakımsız kalan yapının, orijinal yapısına müdahale edilen Galata Kulesi için genel müdürlüğümüzce titiz ve kapsamlı rölöve ve restorasyon projeleri oluşturulmuş ve uygulamaya geçilmiştir" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 21 Mayıs 2020 tarihinde yazı yazarak Koruma Kurul onaylı projeler ve müelliflik hakkının istendiğini söyleyen Ersoy, "Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bunlar bize verilmemiştir" dedi. 

RESTORASYON İÇİN GEREKLİ İZİNLERİN ALINDIĞINI SÖYLEDİBurhan Ersoy,  Galata Kulesi'nin restorasyonu için gerekli izinler alınarak 22 Haziran 2020 tarihinde ihaleye çıkıldığını, ihalenin 11 milyon lira bedel ile E.S. Yapı Şehircilik ve Mimarlık firması kazandığını 29 Haziran tarihinde de yer teslimi yapılarak çalışmaya geçildiğini ifade etti.

ORİJİNAL YAPIYA PEK ÇOK EKLEMELER YAPILMIŞErsoy, "528 yılında inşa edilen Galata Kulesi, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinin ardından kurduğu Kule-i Zemin Vakfı'na ait bir yapıdır. Çalışmalara başladığımızda yüzyıllar boyunca İstanbul'un en önemli eserlerinden biri olan Galata Kulesi'nde yapının özgünlüğü ile uyuşmayan pek çok müdahale ve eklemeler yapıldığını tespit ettik" dedi. 

'YÜKLENİCİ FİRMANIN YÖNTEMİNDEN BİZ DE RAHATSIZ OLDUK'Yanını özgün haliyle ilgisi olmayan bölümlerin sökülmesi ve yapıyı güçlendirmek için çalışmalara başladıklarını söyleyen Ersoy, "Birkaç gündür kamuoyu gündemini meşgul eden, yüklenici firmanın özgün olmayan malzemeyi çıkartırken kullandığı yöntem bizi de en az sizler kadar rahatsız etmiştir. Makine ile yapılan yıkımın sanki eserin özgün duvarlarının yıkımı şeklinde kamuoyuna yansıtılmasını ise iyi niyetle bağdaştırmıyoruz. Tarihi yapıya değil, çimento harçla örülmüş bölümüne müdahale yapılmıştır. Yapılması zorunlu bu işlem ne yazık ki önceki dönemlerde izinsiz ve kaçak olarak tarihi esere eklenen orijinal dokusunu bozan müdahaleleri yapıdan arındırmak içindir. Kurumumuzun hassasiyeti ile uyuşmayan bir yöntem kullanan yüklenici firma ise uyarılmıştır ve gerekli yaptırım uygulanacaktır" dedi. 

'ŞU AN UYARI VE PEŞİNDEN EKONOMİK CEZA UYGULAYACAĞIZ'Ersoy, bir gazetecinin, "Firmaya ne tür yaptırımlar uygulandı" sorusu üzerine, "Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün firmalara üç yaptırım esası var; ihaleden yasaklama, parasal ceza ve uyarılma. Şu an biz uyarı ve peşinden ekonomik bir ceza uygulayacağız" dedi. Ersoy, "Biz sayın bakanımıza verdiğimiz söz doğrultusunda burayı 15 Eylül 2020 tarihinde açacağız" dedi. 

'ARKADAŞLAR YANLIŞ ALET KULLANDILAR'Ersoy, habere konu olan kısımda çimento olduğunu belirterek, "Ana duvardaki girişte çimento vardı. Çimentoyu tırnak ucuyla sökmek mümkün değil. Muhakkak bir alet kullanmak lazım. Belki arkadaşlar yanlış bir alet kullandılar. Onu biz kabul ediyoruz zaten" dedi.  

FİRMANIN SAHİBİ: YANLIŞ BİR GÖRÜNTÜ YAPTIĞIMIZRestorasyon çalışmasını yapan firmanın sahibi Sevilay Tuncer, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ve basın mensupları ile birlikte kuleyi gezerek yaptıkları çalışmayı anlattı. Tuncer, görüntülere konu giriş bölümünde yaptıkları işlemi basın mensuplarına anlattı. Çok hassas çalıştıklarını söyleyen Tuncer, çalışmanın 20 saniyelik görüntüye konu olmasını üzüntü ile karşıladıklarını ifade etti. Tuncer, görüntü için de, "Yanlış bir görüntü, yaptığımız" ifadesini kullandı.  Tuncer, beton kırıcı ile yapılan çalışmada orijinal dokunun zarar görmediğini söyledi.

 


Kaynak: DHA

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