Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Vakıf Katılım arasında iş birliği protokolü

19.02.2020 13:36 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:36

Vakıflar Genel Müdürlüğünce kuruma ait tahsilatların Vakıf Katılım tarafından yapılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce yalnızca Vakıflar Bankası kanalıyla yapılan tahsilatlar, imzalanan protokol doğrultusunda Vakıf Katılım üzerinden de yapılabilecek.

Protokol kapsamında, Genel Müdürlükçe yapılacak her türlü ödemenin (işgalci geriye dönük borcu, kira bedeli, tahsis bedeli, satış bedeli, taviz bedeli, teminat bedeli gibi) Vakıf Katılım şubeleri ve ATM'lerinden, telefon bankacılığından, mobil bankacılık uygulamalarından ya da Vakıf Katılım üzerinden düzenli ödeme talimatı verilerek de gerçekleştirilmesi, yapılacak sistem düzenlemesinden sonra hayata geçirilecek.

Kaynak: AA