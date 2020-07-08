Vakıflar Genel Müdürlüğü fotoğraf yarışması düzenleyecek Vakıflar Genel Müdürlüğü bu yıl ilk kez "Ezelden Vakıfız: Gelenekten Geleceğe Vakıf Medeniyeti" konulu fotoğraf yarışması düzenleyecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü bu yıl ilk kez "Ezelden Vakıfız: Gelenekten Geleceğe Vakıf Medeniyeti" konulu fotoğraf yarışması düzenleyecek.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, "Benim Objektifimden Vakıf" isimli fotoğraf yarışmasına, "www.benimobjektifimdenvakif.com" internet adresi üzerinden 28 Ağustos'a kadar başvuru yapılabilecek.

"Çocuk", "Genç" ve "Yetişkin" kategorilerinin yer aldığı yarışmada, birinciye 3, ikinciye 2 ve üçüncüye 1 Cumhuriyet Ata lira ile her kategori için "Jüri Özel Ödülü" verilecek.

Detaylara, "www.benimobjektifimdenvakif.com" internet adresinde ulaşılabilir.

Kaynak: AA