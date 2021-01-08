Vakıflar Genel Müdürlüğü "2020 Bölge Müdürleri Toplantısı" düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Vakıflar Genel Müdürlüğü "2020 Bölge Müdürleri Toplantısı" düzenlendi

08.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:14
Vakıflar Genel Müdürlüğü

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü "2020 Bölge Müdürleri Toplantısı" Ankara'da gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü "2020 Bölge Müdürleri Toplantısı" Ankara'da gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Müdür Burhan Ersoy başkanlığındaki toplantıya 25 ilin bölge müdürleri katıldı.

Salgın önlemleri kapsamında dört gün iki ayrı grup halinde gerçekleştirilen toplantıda, genel müdür yardımcıları ve genel müdürlük bürokratlarının bilgilendirme konuşmalarının yanı sıra bölge müdürlerinin sunumlarına yer verildi.

Ersoy, toplantının değerlendirme kısmında yaptığı konuşmada, Vakıflar Genel Müdürlüğünün çalışma alanlarının önemine vurgu yaparak bölge müdürlerine yapılan her hizmet ve çalışmada aidiyet duygusundan uzaklaşmamaları gerektiği mesajını verdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü teşkilatları olarak yapılan her çalışma ve hizmette aidiyet duygusundan uzaklaşmadan, dün olduğu gibi bugün de ecdat emanetine sahip çıkarak mekanların ihyasını sağlayacaklarını belirten Ersoy, "Cumhurbaşkanımız ve Kültür ve Turizm Bakanımızın desteğiyle tarihi mekanlarımıza sahip çıkacak, kültürümüzü en iyi şekilde anlatacak, hayır hizmetlerimizi en çok ihtiyacı olan kişilere ulaştırarak devletimizin uzanan eli olma gayretimizi hep birlikte sürdüreceğiz." diye konuştu.

Varlığı huzur vermeyen insanların yokluğunun boşluk dolduramayacağını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Gönül sermayesini akıtmak gerekir. Toprağa iz bırakıp tarihe not düşmek isteyen arkadaşlarla yolda yürümeye devam edeceğiz. Bahane herkeste var. Bizler çözüm üreten arkadaşlar istiyoruz. Güçlü, güvenli bir Türkiye için çalışacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fikri Sağlar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Prens Harry Hülya Avşar Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Sergen Yalçın Arda Kardeşler Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Çocuk Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vakıflar Genel Müdürlüğü "2020 Bölge Müdürleri Toplantısı" düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 13:31:37. #1.15#
title