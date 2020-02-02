Vakıflar Genel Müdürlüğü 2020-2023 Yatırım Değerlendirme Toplantısı

02.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:50

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Vakıflar tek ayaklı bir müessese değil, ülke refahını arttırıcı nerede her ne varsa, orada vakıfların izinin olduğunu bilmek önemli." dedi.

Demircan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "2020-2023 Yatırım Değerlendirme Toplantısı"nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün kendi uhdesinde 5 binden fazla vakıf barındırdığını aktaran Demircan, müdürlüğün ülkenin refahına, eğitimine, bilimine destek ve paylaşma duygusunun çoğalmasına gerekli katkıyı veren öncü kurum olduğunu kaydetti.

Ellerindeki kaynaklarla ülkedeki gençlerin, insanların refahına katkı vermek istediklerini anlatan Demircan, "Bu ülkede yaşayan insanların mutluluğunu artırma gibi misyonumuz var. Bu 2 günlük değerlendirme toplantısı Vakıflar Genel Müdürlüğünün 25 tane bölge müdürlüğüyle, elindeki ve gündemindeki işleri verimli bir şekilde nasıl yaparız, kültürümüzü nasıl koruruz, onları nasıl ihya ederiz, yardımlar gerçekleştiririz ve ülke tanıtımına nasıl pozitif değerler üretiriz? Bütün bunları değerlendirdiğimiz verimli bir toplantı oldu." dedi.

Gelecek yıllardaki hedefleri de tartıştıklarını ifade eden Demircan, kurumsal sinerjinin bu toplantılarla oluştuğunu söyledi.

"Vakıflar tek ayaklı müessese değil"

Demircan, Türkiye'de vakıfların, toplumun refahını, ekonomisini, eğitimini destekleyen müesseseler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Merhametin en önemli kaynağı mabetlerimizdir. Elbette camilerimizin büyük bölümü bizim mülkiyetimizde, onları restore ediyoruz. Ama vakıflar tek ayaklı bir müessese değil, ülke refahını artırıcı nerede her ne varsa, orada vakıfların izinin olduğunu bilmek önemli."

Anadolu insanının en önemli değerinin paylaşma duygusu olduğunu aktaran Demircan, "Bizim turizmimiz de güçlüdür. Karşılama, ağırlama, yabancıya ilgi gösterme bizim kültürümüzün esasıdır. Temelinde de vakfetme duygusu vardır, iyi insan metaforu bizim için önemli. Vakıfların bizim için en önemli misyonu bütün toplum kesimlerine iyilik yapma, paylaşma ve paylaşarak zenginlik duygusunu vermek olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA