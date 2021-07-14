Vakıflar Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz şehitleri için 81 ilde 251 hatim okutacak
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Vakıflar Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz şehitleri için 81 ilde 251 hatim okutacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz şehitleri için 81 ilde 251 hatim okutacak
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" kapsamında şehitler için 251 hatim okunacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" kapsamında şehitler için 251 hatim okunacak.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre 81 il, 82 merkezde 2 bin 460 Kur'an kursu talebesine 251 şehidin anısına vakfiye şartları da yerine getirilerek 251 Hatm-i Şerif okutulacak.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi, ecdadından aldığı güç ve ilhamla, canını ortaya koyarak iradesine, demokrasisine ve özgürlüğüne sahip çıktığını belirtti.

Hatimleri okuyacak Kur'an kursu talebelerine teşekkür eden Ersoy, şunları kaydetti:

"15 Temmuz günü demokrasi şehitlerimiz için Ankara'da 4, İstanbul Anadolu yakasında 4, Avrupa yakasında 6, diğer illerimizde üçer olmak üzere hatimler okunacak. Okunan hatimlerimizin duaları ise 15 Temmuz günü ikindi namazı öncesinde Ankara'da Tacettin Camisi'nde, İstanbul'da Mihrimah Sultan ve Taksim Camisi'nde, İzmir'de ise Hisar Camisi'nde yapılacaktır."

Şehitler için 15 Temmuz'da ikindi namazı öncesi vakıf eseri camilerde mevlit okunarak, okunan hatimlerin duaları yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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