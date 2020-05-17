Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Ökten Hüyük'ü ziyaret etti Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Erol Ökten Konya'nın Hüyük ilçesini ziyaret etti.

Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Erol Ökten Konya'nın Hüyük ilçesini ziyaret etti.

Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Erol Ökten, beraberindeki Sanat Eserleri Daire Başkanı İsmail Kaynakçı ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'le bir araya geldi. Başkan Mehmet Çiğdem, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Hüyük ilçesinde bulunan vakıflara ait restorasyonu gereken gayrimenkuller hakkında Ökten'e bilgiler verdi.

Çiğdem, "Bölgemizdeki yüzyıllar öncesinden bize kültür mirası olarak emanet edilen yapıların restore edileceğinden kuşkum yok. Desteğini hiçbir zaman bizlerden esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Ahmet Misbah Demircan'a ve Genel Müdür Yardımcımız Erol Ökten'e sonsuz teşekkürler ediyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA