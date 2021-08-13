Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Öktem'den Vali Karadeniz'e Ziyaret

Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Erol Öktem beraberinde İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'e ziyarette bulundu.

Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Erol Öktem beraberinde İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'e ziyarette bulundu.

Ziyarette, Vakıflar Genel Müdürlüğünün İlimizde devam eden ve gerçekleştireceği yatırımlar ile çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: Habermetre