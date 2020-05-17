Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Erol Ökten, Hüyük'ü ziyaret etti Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Erol Ökten Konya'nın Hüyük ilçesini ziyaret etti.

Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Erol Ökten Konya'nın Hüyük ilçesini ziyaret etti.

Ökten, kendisine eşlik eden Sanat Eserleri Daire Başkanı İsmail Kaynakçı ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ile bir araya geldi.

Başkan Mehmet Çiğdem, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Hüyük'te bulunan vakıflara ait restorasyon gereken gayrimenkuller hakkında Ökten'e bilgiler verdi.

Çiğdem, "Bölgemizdeki yüzyıllar öncesinden bize kültür mirası olarak emanet edilen yapıların restore edileceğinden kuşkum yok. Desteğini hiçbir zaman bizlerden esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Ahmet Misbah Demircen'a ve Genel Müdür Yardımcımız sayın Ökten'e sonsuz teşekkür ediyorum."dedi.

Kaynak: AA