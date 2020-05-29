Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı'dan Akşehir'e ziyaret Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı ve Vakıflar Bölge Müdürlüğünden bir heyet, Akşehir'de restorasyonu süren vakıf eserlerinde incelemelerde bulundu.

Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı ve Vakıflar Bölge Müdürlüğünden bir heyet, Akşehir'de restorasyonu süren vakıf eserlerinde incelemelerde bulundu.

İlk olarak restorasyonu tamamlanma aşamasına gelen Akşehir Hasanpaşa İmaret Camii'nde incelemelerde bulunan heyet, yapılan çalışmalar hakkında restorasyonu yapan firma yetkilisinden bilgi aldı.

Hasanpaşa İmaret Camii'ndeki restorasyon çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Vakıflar Bölge Müdürü Osmanlı, "Hasan Paşa İmaret Camii'miz Akşehir'imizin Osmanlı'dan kalan en önemli eserlerinden bir tanesi. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz olarak burada önemli bir restorasyon çalışması yürüttük. Şu anda çalışmalarımız bitmek üzere. Özellikle camimizin Nasreddin Hoca Türbesi'ne yakın bir yerde olması hasebiyle gelen ziyaretçilerinde gezebilecekleri ve namaz kılabilecekleri bir mekan ve inşallah yakın zamanda ibadete açacağız." dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ise caminin halı döşeme çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, önümüzdeki günlerde caminin tamamen ibadete açılacağını dile getirdi.

Kaynak: AA