Vakıflar Bölge Müdürü Güven'den Vali Soytürk'e veda ziyareti

Vakıflar Bölge Müdürü Güven'den Vali Soytürk'e veda ziyareti

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven, tayinin İzmir'e çıkması nedeniyle Kilis Valisi Recep Soytürk'e veda ziyaretinde bulundu.

08.11.2019 11:46 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:51
Vakıflar Bölge Müdürü Güven'den Vali Soytürk'e veda ziyareti

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven, tayinin İzmir'e çıkması nedeniyle Kilis Valisi Recep Soytürk'e veda ziyaretinde bulundu.


Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven, kararname ile İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevine atanması nedeniyle veda ziyaretlerine başladı. Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven, Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret ederek vedalaştı.


Vali Soytürk, Kilis'te vakıf eserlerinin restorasyon çalışmalarına büyük katkısı olan Güven'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. - KİLİS

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et