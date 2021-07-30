Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, görevden alındı

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, görevden alındı.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, görevden alındı.

Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan Cumhurbaşkanlığı atama kararları, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, yaklaşık 6 yıldır Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü vazifesinde bulunan Ahmet Aydın, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları çerçevesinde görevden alındı.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Afyonkarahisar, Eskişehir ve Uşak illerinin bağlı olduğu belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı