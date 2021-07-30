Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, görevden alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, görevden alındı

Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, görevden alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, görevden alındı.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, görevden alındı.

Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan Cumhurbaşkanlığı atama kararları, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, yaklaşık 6 yıldır Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü vazifesinde bulunan Ahmet Aydın, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları çerçevesinde görevden alındı.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Afyonkarahisar, Eskişehir ve Uşak illerinin bağlı olduğu belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Haydar Aliyev Fahrettin Altun Mustafa Destici Ömer Halisdemir
Magazin Ece Erken Müge Anlı Aleyna Tilki Bülent Serttaş
Spor Eda Erdem Mete Gazoz Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, görevden alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 12:35:46. #1.15#

title