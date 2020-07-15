Vakıflar Bölge Müdürlüğünden şehitler için mevlid-i şerif
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden şehitler için mevlid-i şerif

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde şehitler anısına Manisa'da Mevlid-i Şerif okuttu.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden şehitler için mevlid-i şerif
15.07.2020 19:31 | Son Güncelleme: 15.07.2020 20:14

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde şehitler anısına Manisa'da Mevlid-i Şerif okuttu.

Şehzadeler şehri Manisa'da tarihi Hatuniye Camiinde ikindi namazı öncesi gerçekleşen programa İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, Şehzadeler İlçe Müftüsü Mehmet Cesur, Hayır İşleri Şube Müdürü Haşim Yadigar ve vatandaşlar katıldı. Mevlid-i Şerif programında vatandaşlara 2 bin paket ikramlık şeker ve 250 adet 'İlginç Vakıflar' isimli kitap dağıtıldı. Şehzadeler İlçe Müftüsü Mehmet Cesur programda tüm şehitler için dua ettirdi.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven yaptığı açıklamada, "15 Temmuz'un yıldönümü. Aziz milletimizin çıplak elleriyle tankları durduğu bir yıl. Allah memleketimize, milletimize bir daha böyle badireler nasip etmesin. Biz hem 15 Temmuz şehitlerimizi, hem bütün şehitlerimizi hatimlerle, Mevlidi Şeriflerle Fatihalarla ruhlarını şad ettik. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Kosova Savaşı'ndan İdlib'e, Kıbrıs Harekatından Güneydoğu'daki bütün şehitlerimizi anıyoruz. Allah ruhlarını şad ettin. Gazilerimize de sağlıklı sıhhatli bir ömür versin. Şurayı unutulmamalı ki bu millet her zaman dik durmuştur, dik durmasını bilecektir. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu konuda mücadele veren bütün aziz milletimi de saygıyla anıyorum. Bizler Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak bugünün anısına Mevlidi Şerifler okuttuk. Allah kabul etsin. Bunu Şehzadeler Şehri Manisa'mızda yaptık" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak...
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi Dünya
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı 3. Sayfa
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu Yaşam
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar Yaşam
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere 'destek' nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı Dünya
ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi 'felç edecek' yaptırım çağrısı
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna Türkçe konuştuğu için ceza verildi
Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna Türkçe konuştuğu için ceza verildi
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü
Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
Bakan Koca, vatandaşları kalabalığa girmemeleri konusunda uyardı: Hesap kitap yapın, riski zayıflatın
Bakan Koca, vatandaşları kalabalığa girmemeleri konusunda uyardı: Hesap kitap yapın, riski zayıflatın
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Hulusi Akar Fatih Sultan Hüseyin Filiz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Alişan Hande Yener Tuvana Türkay
Spor Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Sergen Yalçın Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Asker Survivor Ayasofya 15 Temmuz
Şu an buradasınız: Vakıflar Bölge Müdürlüğünden şehitler için mevlid-i şerif - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 20:40:57. #1.15#
title