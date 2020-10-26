Vakıflar Bölge Müdürlüğünden ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına tablet desteği

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi 61 ailenin çocuklarına tablet yardımında bulundu.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi 61 ailenin çocuklarına tablet yardımında bulundu.

Kütahya Sosyal Yardımlaşma Vakfınca tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına tabletler, Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın tarafından teslim edildi.

Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak eğitime katkı sunmaktan memnun olduklarını söyledi.

Yaklaşık 83 bin liraya mal olan tabletleri sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Aydın, "Tarihte kurulan bir vakıf olan Turunçzade Beyefendi Ali Bey Bin Mustafa Bey Vakfının eğitime katkı şartını yerine getiriyoruz. Dağıtımını yaptığımız bu tabletler inşallah çocuklarımızın eğitimine katkı sunacaktır. Yaşanan süreçte bizler de eğitime katkı sunmaktan oldukça mutluyuz. Allah, bu vakfı kuranlardan razı olsun. Bizler de onların bıraktığı bu emaneti sahiplerine ulaştırmaya vesile oluyoruz." diye konuştu.

Öğrenci velileri de dağıtılan tabletlerle çocuklarının derslere katılabileceklerini belirterek, bağış yapan ve emek veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan