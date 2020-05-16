Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Siirt'te ihtiyaç sahibi 230 aileye Genel Müdürlük tarafından kaleme alınan mektupların da bulunduğu kuru gıda yardımı yaptı.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Siirt'te ihtiyaç sahibi 230 aileye Genel Müdürlük tarafından kaleme alınan mektupların da bulunduğu kuru gıda yardımı yaptı.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdür Vekili İsmail Aykan, ramazan ayında Siirt, Bitlis, Muş, Şırnak ve Van'da 1343 aileye gıda yardımı ulaştırdıklarını belirtti.

Son 10 yılda kuru gıdaya 35 milyon yardım ayrıldığını aktaran Aykan, şunları kaydetti:

"Vakıflar Genel Müdürümüz Sayın Burhan Ersoy'un ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yönelik kaleme aldığı mektubunda yer aldığı yardım kolilerini ulaştırdık. Genel Müdürlüğümüz temsil ve idare ettiği Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kurulmuş asırlık vakıfların hayır şartlarını özveriyle yerine getirmektedir. Vakıflara ait Selçuklu ve Osmanlı eserlerini onararak ihya ediyoruz. Gördüğümüzde herhangi bir tarihi caminin medresenin han ve hamamın bakım ve onarımı yapılmakta ve bunlar için bütçeler ayrılmaktadır. Bu hizmetlerin yanı sıra ramazan ayı dahil yılın 12 ayı aksatılmadan ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırıyoruz. Kuru gıda kolileri PTT kargo tarafından adreslere gönderiliyor."

Vakfın hiçbir karşılık beklemeden veren el olduğunu, şefkat ve merhametiyle toplumsal dayanışmanın güçlenmesinde önemli rol oynadığını belirten Aykan, gıda kolilerinde un, bulgur, şeker ayçiçek yağı, fasulye, kırmızı mercimek, kuru üzüm, nohut, çay, zeytin, pirinç, patates, domates salçası, şehriye makarna ve helva bulunduğunu aktardı.

Kaynak: AA