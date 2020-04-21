Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı - Haber
Yozgat, Sivas

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ramazan ayı öncesi Sivas ve Yozgat'ta 300 aileye erzak yardımı yapacak Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ramazan ayı öncesi Sivas ve Yozgat'ta 300 aileye erzak yardımı yapacak.

21.04.2020 19:14 | Son Güncelleme: 21.04.2020 19:17
Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ramazan ayı öncesi Sivas ve Yozgat'ta 300 aileye erzak yardımı yapacak

SİVAS - Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ramazan ayı öncesi Sivas ve Yozgat'ta 300 aileye erzak yardımı yapacak.

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Selçuklu Devletinden bu yana süre gelen bir geleneği devam ettiriyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü, her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuyor. Ramazan ayına sayılı günler kala ihtiyaç sahibi aileleri unutmayan Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Sivas ve Yozgat'ta 318 aileye gıda yardımında bulunacak. Gıda kolisi dağıtımına katılan Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, Sivas ve Yozgat'ta öğrencilere burs, ihtiyaç sahibi ailelere nakdi ve gıda olarak yılda 2 Milyon 600 bin TL yardımda bulunduklarını belirtti.

Yardımların düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirten Karaca, "Bu gün Dünya'ya örnek hale gelen ülkemiz içerisinde belki küçük bir dişli rolü yapan, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz uhdesinde Sivas Bölge müdürlüğü olarak Sivas ve Yozgat illerindeki gıda kolisi dağıtım programını yürütüyoruz. Bu yaptığımız program sadece semboliktir. Yıl içerisinde yardımlarımız sistematik olarak 12 ay devam ediyor. Aslında 800 yıllık medeniyetin, Selçuklu medeniyetinden Sultan İzettin Keykavus Vakfiyesinin akarlarından biz gıdaları dağıtıyoruz. Müthiş bir medeniyet çocuklarıyız biz. Bu gün yaptığımız dağıtım sadece bir bölümüdür. Üniversite ve orta öğretim öğrencilerine burs vermek ve ihtiyaçlı ailelere nakit yardımında bulunmak sadece bir güne mahsus değil bir yıl içerisinde devam etmektedir. Bu günde Korona virüsü sebebiyle gıdalarımızı ailelerimize teslim ediyoruz. İnsanımızın bir yarasına merhem, sancısına çare olmak adına devletimizin bir katkısıdır, vakıflarımızın bir katkısıdır. Dağıtımlarımız esnasında çocuklarımızı da unutmayalım diye şekerlemeler, tatlılar ve helvalar da ikram ediyoruz. İnşallah milletimiz bu sıkıntıdan kurtulacak. Bizim tüm dağıtımlarımız yıllık 2 milyon 600 bin Türk Lirasıdır, Sivas ve Yozgat ilinde. Her ay sürekli olarak 300 aileye dağıtım yapıyoruz" dedi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

BBP lideri Destici, korona sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı Haber
BBP lideri Destici, korona sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Haber
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Koronanın 30 farklı türü ortaya çıktı! 19'u daha önce hiç görülmedi Haber
Koronanın 30 farklı türü ortaya çıktı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Kim Jong-un'un sağlık durumuyla ilgili iddialar yalanlandı Haber
Kim Jong-un'un sağlık durumuyla ilgili iddialar yalanlandı
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu Haber
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu
Türkiye'den Fransız Bakan'ın skandal açıklamasına sert tepki Haber
Türkiye'den Fransız Bakan'ın skandal açıklamasına sert tepki
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi
Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi
İspanya'dan gelen yolcular arasındaki genç kadının parmak hareketi tepki çekti
İspanya'dan gelen yolcular arasındaki genç kadının parmak hareketi tepki çekti
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak
Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak
Demet Akalın'ın 'Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz' diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı
Demet Akalın'ın "Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz" diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı
Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak
Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,99'dan işlem görüyor
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,99'dan işlem görüyor
Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim hemen başlayacak
Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim...
İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu
İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu
Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm
Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm
İtalya Serie A'da 7 kulüp, sezonun geri kalanının oynanmasını reddetti
İtalya Serie A'da 7 kulüp, sezonun geri kalanının oynanmasını reddetti
Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı
Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı
Koronavirüsü yenen doktor: Virüse yakalandığımda ateşim yükselmedi
Koronavirüsü yenen doktor: Virüse yakalandığımda ateşim yükselmedi
Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü
Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi
İkiz kardeşlerin acı sonu! 4'üncü kattan beton zemine çakılarak can verdiler
İkiz kardeşlerin acı sonu! 4'üncü kattan beton zemine çakılarak can verdiler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Fahrettin Koca Berat Albayrak Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Fettah Can Demet Akalın Acun Ilıcalı Cengiz Kurtoğlu
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ivan Obradovic Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Mart Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 00:09:22. #1.15#
title