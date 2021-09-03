Vakıflar, Arnavutluk'taki Osmanlı mirası Kurşunlu Camisi'ni restore edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vakıflar, Arnavutluk'taki Osmanlı mirası Kurşunlu Camisi'ni restore edecek

Vakıflar, Arnavutluk'taki Osmanlı mirası Kurşunlu Camisi'ni restore edecek
Anadolu Ajansı / Esin Işık - Haberler | Kültür Sanat

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Arnavutluk'taki Osmanlı mirası tarihi Kurşunlu Camisi'nin restorasyonuna 15 Eylül'de başlayacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Arnavutluk'taki Osmanlı mirası tarihi Kurşunlu Camisi'nin restorasyonuna 15 Eylül'de başlayacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, restorasyon çalışması kardeş coğrafyalarda ata yadigarı tarihi yapıların yenilenmesi faaliyetleri çerçevesinde yapılacak.

Yapının onarılması ve yeniden ibadete açılmasına yönelik çalışmalar, iki ülke arasında bu yıl ocak ayında imzalanan "Kurşunlu Camisi'nin Restorasyonu ve Taşkın Koruma Sistemi Projesi" protokolü kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülecek.

18. yüzyılda dönemin Osmanlı paşalarından Buşatlı Mehmet Paşa tarafından yaptırılan ve bugüne kadar mimari bütünlüğünü korumayı başaran cami, son yıllarda meydana gelen su taşkınları nedeniyle kullanılamaz duruma gelmişti.

"Başarılı bir çalışmaya imza atacağız"

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, yaptığı açıklamada, kurum olarak diğer Osmanlı coğrafyasında olduğu gibi Arnavutluk'ta da restorasyon çalışmaları yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Osmanlı dönemine ait eski bir eser olan Kurşunlu Camisi çok eski ve nadide bir eserimiz. Başarılı bir çalışmaya imza atacağız. Restorasyon çalışmasına 15 Eylül itibarıyla başlıyoruz. 1948 yılında Kültür Varlığı olarak tescil edilen ve halen Arnavutluk'un en büyük camisi olma özelliğini sürdüren ancak 80'li yıllardan günümüze ibadete kapalı olan Kurşunlu Camisi'nin çalışmalarını 2023 yılında bitirmeyi planlıyoruz."

Balkan ülkeleri ve KKTC'deki çalışmalar

Vakıflar Genel Müdürlüğü, son yıllarda başta Balkan ülkeleri ve Kıbrıs olmak üzere ecdat mirası eserlerin yenilenmesinde önemli roller üstlendi.

çalışmalar kapsamında son olarak Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da tarihi Başçarşı Meydanı'nda bulunan beş asırlık Başçarşı Camisi restore edildi ve 27 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle yeniden ibadete açıldı.

Kıbrıs'ta ise tarihi yapıların ihyasına yönelik olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vakıflar İdaresi ile ortaklaşa yapılan çalışmalar arasında ülkede inanç turizminde önemli bir yeri olan Selimiye Camisi'nin restorasyonu ile 1962'de bakımsızlıktan yıkılan Dükkanlar Önü Camisi'nin onarımı ve inşası yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mansur Yavaş Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Deniz Akkaya Derya Baykal Metin Çekmez Haluk Levent
Spor Mesut Özil Samet Aybaba Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Vakıflar, Arnavutluk'taki Osmanlı mirası Kurşunlu Camisi'ni restore edecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 16:17:18. #1.14#

title