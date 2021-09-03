Vakıflar, Arnavutluk'taki Osmanlı mirası Kurşunlu Camisi'ni restore edecek

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Arnavutluk'taki Osmanlı mirası tarihi Kurşunlu Camisi'nin restorasyonuna 15 Eylül'de başlayacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Arnavutluk'taki Osmanlı mirası tarihi Kurşunlu Camisi'nin restorasyonuna 15 Eylül'de başlayacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, restorasyon çalışması kardeş coğrafyalarda ata yadigarı tarihi yapıların yenilenmesi faaliyetleri çerçevesinde yapılacak.

Yapının onarılması ve yeniden ibadete açılmasına yönelik çalışmalar, iki ülke arasında bu yıl ocak ayında imzalanan "Kurşunlu Camisi'nin Restorasyonu ve Taşkın Koruma Sistemi Projesi" protokolü kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülecek.

18. yüzyılda dönemin Osmanlı paşalarından Buşatlı Mehmet Paşa tarafından yaptırılan ve bugüne kadar mimari bütünlüğünü korumayı başaran cami, son yıllarda meydana gelen su taşkınları nedeniyle kullanılamaz duruma gelmişti.

"Başarılı bir çalışmaya imza atacağız"

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, yaptığı açıklamada, kurum olarak diğer Osmanlı coğrafyasında olduğu gibi Arnavutluk'ta da restorasyon çalışmaları yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Osmanlı dönemine ait eski bir eser olan Kurşunlu Camisi çok eski ve nadide bir eserimiz. Başarılı bir çalışmaya imza atacağız. Restorasyon çalışmasına 15 Eylül itibarıyla başlıyoruz. 1948 yılında Kültür Varlığı olarak tescil edilen ve halen Arnavutluk'un en büyük camisi olma özelliğini sürdüren ancak 80'li yıllardan günümüze ibadete kapalı olan Kurşunlu Camisi'nin çalışmalarını 2023 yılında bitirmeyi planlıyoruz."

Balkan ülkeleri ve KKTC'deki çalışmalar

Vakıflar Genel Müdürlüğü, son yıllarda başta Balkan ülkeleri ve Kıbrıs olmak üzere ecdat mirası eserlerin yenilenmesinde önemli roller üstlendi.

çalışmalar kapsamında son olarak Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da tarihi Başçarşı Meydanı'nda bulunan beş asırlık Başçarşı Camisi restore edildi ve 27 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle yeniden ibadete açıldı.

Kıbrıs'ta ise tarihi yapıların ihyasına yönelik olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vakıflar İdaresi ile ortaklaşa yapılan çalışmalar arasında ülkede inanç turizminde önemli bir yeri olan Selimiye Camisi'nin restorasyonu ile 1962'de bakımsızlıktan yıkılan Dükkanlar Önü Camisi'nin onarımı ve inşası yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık