Vakıflar adına kurulan üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler için burs koşulları belirlendi
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Vakıflar adına kurulan üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler için burs koşulları belirlendi

Vakıflar adına kurulan üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler için burs koşulları belirlendi
Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel

Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen ve temsil edilen mazbut vakıflar adına kurulan üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler için burs koşulları belirlendi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen ve temsil edilen mazbut vakıflar adına kurulan üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler için burs koşulları belirlendi.

Mazbut vakıfların gelirlerinden, vakfiyelerinde yer alan hayır şartlarını yerine getirmek üzere ihtiyaç sahibi yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmesinde uyulacak usul ve esasları belirleyen "Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen ve temsil edilen mazbut vakıflar adına kurulan üniversitelerde öğrenim gören, 2019-2020 akademik yıl bitiminde, kendi sınıfında sorumlu olduğu zorunlu ve seçmeli tüm dersleri başarıyla tamamlamış, dönem sonu sınavlarında bütünlemelere kalmamış, yıllık not ortalaması 4.00 üzerinden 3.00 veya üzeri olan ve kendi sınıfında üniversitesinin akademik başarı bursu için belirlediği başarı sıralamasına giren öğrencilere, her bir öğrenci için yönetmelik kapsamında bir eğitim yılında verilen toplam yükseköğrenim burs miktarının beş katına kadar olan tutarlarda burs verilecek.

Tıp fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerden, 2019-2020 akademik yıl bitiminde en az 58 kredi almış ve almış olduğu tüm dersleri bütünlemeye kalmadan başarıyla tamamlayarak not ortalaması 100 üzerinden 80 ve üzeri olan öğrenciler ile yurt içi ve yurt dışı yatay geçişlerle Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen ve temsil edilen mazbut vakıflar adına kurulan üniversitelerin tıp fakültelerine geçiş yapan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.50 ve üzeri olan öğrencilere, eğitim ücretlerinin yüzde 50 ve üzeri oranlarına tekabül eden tutarlarda, akademik başarı bursu verilebilecek.

Verilecek akademik başarı bursları sadece 2020-2021 eğitim yılı için ödenecek ve yapılacak ödemelere dair usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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