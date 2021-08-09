Vakıfköy Bera Kent Parkı ve Spor Tesisleri

Vakıfköy Bera Kent Parkı ve Spor Tesisleri Vakıfköy Bera Kent Parkı ve Spor Tesisleri Bünyesinde yüzme havuzu, boks ve güreş salonları, sporcu misafirhanesi, iki nizami futbol sahası, seyirci tribünü, lunapark, kafeteryalar, 11 bin metrekarelik gölet, tematik parklar ve 300 araçlık otopark...