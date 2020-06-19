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VakıfBanklı Cansu Özbay'dan şampiyonluğun formülü Açıklaması

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncusu Cansu Özbay, şampiyonluğun sıkı çalışmaktan geçtiğini söyledi.

VakıfBanklı Cansu Özbay'dan şampiyonluğun formülü Açıklaması
19.06.2020 10:39 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:42

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncusu Cansu Özbay, şampiyonluğun sıkı çalışmaktan geçtiğini söyledi.

Müzesinde üç FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kupası bulunan VakıfBank Kulübünün sosyal medya hesaplarından yayınlanan "This&That" röportaj serisinin üçüncü konuğu olan Cansu, şampiyonluğun formülü konusunda "Sıkı çalışmak, disiplin ve iyi bir antrenör." dedi.

Kulübü VakıfBank'ı üç kelimeyle nasıl tanımlayacağı sorusu üzerine Cansu, "Aile, kupa avcısı ve benim için hayal." ifadelerini kullandı.

Futbolcu olması halinde hangi pozisyonda oynayacağı yönündeki soruyu Cansu, "Kesinlikle kaleci olamazdım. Çünkü her yediğim golden sonra bunalıma girebilirdim. Ben forvet olmak isterdim. Futboldan çok anlamıyorum ama gol atmak keyifli olurdu." şeklinde cevapladı.

"Bir günlüğüne kimin yerine geçmek isterdin?" sorusuna da Cansu şu yanıtı verdi:

"Sanırım Michael Jordan'ın yerine geçmek isterdim. The Last Dance'den çok etkilendim. Acaba onları yaşamak nasıl bir his? Maçlarda ve antrenmanlarda arkadaşlarına nasıl davrandığına inanamadım. Tabii ki önerilecek bir davranış değil ama o hale nasıl büründüğünü çok merak ettim. Nasıl bunları hissedebiliyor? Bir röportajı var ve bütün mikrofonlar çok yakınında. Buna tepki bile göstermiyor ve herkese cevap vermeye çalışıyor. Bu da beni çok etkiledi. Bazen fazla ilgi olunca sıkılıyoruz. Böyle örnekleri de görüyoruz. Ama o saygısı inanılmazdı."

Kaynak: AA

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