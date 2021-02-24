VakıfBank, yüz tanımayla daha fazla işlemi dijitalleştiriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

VakıfBank, yüz tanımayla daha fazla işlemi dijitalleştiriyor

24.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:43
VakıfBank, yüz tanımayla daha fazla işlemi dijitalleştiriyor

VakıfBank'ın yeni yüz tanıma teknolojisiyle; limit artırma, şifre, hesap işlem türü değişikliği ve aktivasyon işlemleri çağrı merkezi aranmadan ve şubeye gitmeden VakıfBank Mobil üzerinden gerçekleştiriliyor.

VakıfBank'ın yeni yüz tanıma teknolojisiyle; limit artırma, şifre, hesap işlem türü değişikliği ve aktivasyon işlemleri çağrı merkezi aranmadan ve şubeye gitmeden VakıfBank Mobil üzerinden gerçekleştiriliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bankacılık sektöründe yapılan işlemler arasında şube ve çağrı merkezine en çok ihtiyaç duyulan adım olarak görülen para transferi limit artırma ve şifre işlemleri, VakıfBank'ın yeni yüz tanıma teknolojisiyle ilk kez mobil bankacılık üzerinden kullanılarak yapılabiliyor. Ayrıca hesap tanımlama ve aktivasyon işlemleri de yine VakıfBank Mobil üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Bu sayede VakıfBank müşterileri, çağrı merkezini aramadan ya da şubeye gitmeden işlemlerini yaparken, çağrı merkezinin de yükü azaldı.

"Temassız bir dünya kurmak için çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bu yeni teknolojiyle sektöre yeni bir soluk getirdiklerini belirterek, "66 yıllık tecrübemizin yanı sıra dijital alandaki bilgi ve becerimiz sayesinde müşterilerimizi yakından tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

VakıfBank için dijitalleşmenin artık bir kurum kültürü olduğunu aktaran Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırabilmek için özellikle son dönemde pek çok dijital ürünü devreye aldık. Para transfer limit artırma, şifre, hesap tanımlama ve aktivasyon gibi bankacılık işlemlerini yüz tanıma teknolojisiyle yapan Türkiye'de ilk banka yine VakıfBank oldu. VakıfBank, yüz tanıma teknolojisinde uyguladığı doğrulama metoduyla da ayrıştı.

Uygulamayı kullanan kişinin yüzüyle, çipli T.C. kimlik kartından aldığımız biyometrik fotoğrafı eşleştiriyoruz. Bu şekilde kimlik doğrulamasını hızlıca gerçekleştiriyoruz. Bu uygulama da sektörümüzde bir ilk olma özelliği taşıyor. Kullandığımız teknolojilerle VakıfBanklı olmak çok yakında daha da kolaylaşacak. Şubeye gelmeden, VakıfBank Mobil uygulaması üzerinden anında ve ıslak imza olmadan VakıfBanklı olmak mümkün hale gelecek."

Üstünsalih, finans dünyasının yeni bir dijital çağ yaşadığını, bunun merkezinde ise iyi müşteri deneyimi ve dijital konforun yer aldığını vurgulayarak, "Dijital rekabet deneyimi, kullanımı ve anlaşılması çok kolay yenilikler üzerinden gerçekleşiyor. VakıfBank olarak bu çağa öncülük ediyoruz. Dijital olgunluğumuzu iyi müşteri deneyimi için seferber ediyoruz. Müşterilerimize temassız bir dünya kurmak için çalışıyoruz. VakıfBank olarak dijital kapasitemiz, dijital zekamız ve bilgi birikimimiz ile sürekli değişim ve gelişim peşindeyiz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını merkezimize alarak geliştirdiğimiz yeni bir teknolojiyi daha müşterilerimizle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Murat Kurum Pervin Buldan Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Toygun Ateş Barış Manço Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Mesut Özil Fatih Terim Hakan Kutlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: VakıfBank, yüz tanımayla daha fazla işlemi dijitalleştiriyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 12:46:34. #1.16#
title