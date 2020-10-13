Vakıfbank - Yeşilyurt maçı hangi kanalda? 2020 Vakıfbank - Yeşilyurt maçı saat kaçta? TVF Sultanlar Ligi puan durumu
TVF Sultanlar Ligi'nde bu akşam Vakıfbank - Yeşilyurt karşı karşıya geliyor. Vakıfbank - Yeşilyurt maçı hangi kanalda? 2020 Vakıfbank - Yeşilyurt maçı saat kaçta? TVF Sultanlar Ligi puan durumu
TVF Sultanlar Ligi kaldığı yerden tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu akşam karşı karşıya gelecek Vakıfbank Yeşilyurt takımları hakkında merak edilenler haberimizde. Vakıfbank - Yeşilyurt maçı hangi kanalda? 2020 Vakıfbank - Yeşilyurt maçı saat kaçta? TVF Sultanlar Ligi puan durumu...
VAKIFBANK YEŞİLYURT MAÇI HANGİ KANALDA?
Vakıfbank - Yeşilyurt, TVF Sultanlar Ligi maçı TRT Spor 2, kanalından canlı olarak yayınlanacak.
VAKIFBANK YEŞİLYURT MAÇI HANGİ GÜN?
Vakıfbank-Yeşilyurt Maçı 13 Ekim Salı günü oynanacak.
VAKIFBANK - YEŞİLYURT MAÇI SAAT KAÇTA?
Vakıfbank - Yeşilyurt maçının başlama saati 19:00 olarak belirlenmişti.
VAKIFBANK - YEŞİLYURT MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Vakıfbank ile Yeşilyurt arasındaki TVF Sultanlar LigiMaçı Vakıfbank Spor Sarayı, İstanbul'da oynanacak.
TVF SULTANLAR LİGİ PUAN DURUMU
Eczacıbaşı Vitra
Fenerbahçe Opet
THY
Nilüfer Belediye
Vakıfbank
Sistem9 Yeşilyurt
PTT
Aydın B.Ş.B