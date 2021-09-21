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VakıfBank, yeni müşterilerini özel mevduat kampanyalarıyla karşılıyor

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel
VakıfBank, yeni müşterilerini özel mevduat kampanyalarıyla karşılıyor

VakıfBank, mobil bankacılık uygulaması üzerinden uzaktan müşteri olan ya da şubeler aracılığıyla ilk kez vadeli mevduat hesabı açmak isteyen müşterilerine avantajlı tanışma faiz oranından yararlanma imkanı sunuyor.

VakıfBank, mobil bankacılık uygulaması üzerinden uzaktan müşteri olan ya da şubeler aracılığıyla ilk kez vadeli mevduat hesabı açmak isteyen müşterilerine avantajlı tanışma faiz oranından yararlanma imkanı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, Türkiye ekonomisine sunduğu desteği daha da güçlü bir zemine oturtmak üzere mevduat tabanını genişletme çalışmaları çerçevesinde tasarruf sahiplerine cazip koşullar sunan mevduat kampanyaları düzenliyor.

1 Mayıs'ta hayata geçen uzaktan müşteri olma uygulaması kapsamında VakıfBank Mobil aracılığıyla VakıfBank müşterisi olanlar, kendilerine özel sunulan avantajlı faiz oranlarından yararlanabiliyor.

Ayrıca, VakıfBank Tanışma Faizi Kampanyası kapsamında, şubeler aracılığıyla vadeli mevduat hesabı açan ve VakıfBank'ta daha önce vadeli mevduat hesabı olmayan müşteriler de avantajlı faiz oranlarından yararlanabiliyor.

1,5 milyon TL'ye kadar tüm mevduatlar için geçerli kampanya kapsamında açılan mevduat hesabından vade sonu gelmeden para çekmek mümkün oluyor. Bu durumda kalan paranın vadesi bozulmuyor ve kalan miktar üzerinden hesap açılış faizi işlemeye devam ediyor.

7'den 70'e "ARI" hesabı

VakıfBank'ın vadeli gibi kazanıp vadesiz gibi harcama kolaylığı sağlayan ARI hesapları da her yaş grubuna özel avantajlar sunuyor.

18 yaşın altındakileri birikimle tanıştıran "Yıldız ARI", 18-35 yaş arası gençlere özel "Genç ARI" ve sürekli kazanç sağlayan "ARI" açtıranlar da avantajlı tanışma faizi oranında yararlanabiliyor.

"ARI Hesabı" sahiplerinin birikimleri gecelik faiz oranıyla değerlenirken, ihtiyaç duyduklarında vade kaybı yaşamadan para yatırma ve çekme işlemi gerçekleşebiliyor.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri
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