VakıfBank, yedinci kez Kupa Voley şampiyonu
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VakıfBank, yedinci kez Kupa Voley şampiyonu

09.03.2021 20:58 | Son Güncelleme: 09.03.2021 21:02
VakıfBank, yedinci kez Kupa Voley şampiyonu

VakıfBank, Axa Sigorta Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 mağlup ederek, yedinci kez kupanın sahibi oldu.

VakıfBank, Axa Sigorta Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 mağlup ederek, yedinci kez kupanın sahibi oldu.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

Hakemler: Nurper Özbar, Recep Karakoç

VakıfBank: Ognjenovic, Meliha, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Kübra, Ayça (L), Gabi, Cansu, Gözde.

Eczacıbaşı VitrA: Ogbogu, Boskovic, Hande, Beyza, Elif, Thompson, Simge (L), Saliha, Fatma, Mirkovic, Yasemin.

Setler: 3-0 (25-18, 25-19, 25-22)

Süre: 79 dakika (25, 25, 29) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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