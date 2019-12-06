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VakıfBank yarı finalde

SALON: Shaoxing Olimpiyat Spor MerkeziHAKEMLER: Kang Jo-hee (Güney Kore), Rogerio Espicalsky (Brezilya)TİANJİN BOHAİ BANK: Li, Yang, Yuan, Wang Yuanyuan, Yao, Wang Yizhu (Liu, Meng, Yu, Hooker, Chen)VAKIFBANK: Ognjenovic, Rasic, Zehra Güneş, Haak, Ebrar Karakurt, Guimaraes (Gizem...

06.12.2019 16:31 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:31
VakıfBank yarı finalde

SALON: Shaoxing Olimpiyat Merkezi

HAKEMLER: Kang Jo-hee (), Rogerio Espicalsky ()TİANJİN BOHAİ BANK: Li, Yang, Yuan, Wang Yuanyuan, Yao, Wang Yizhu (Liu, Meng, Yu, Hooker, Chen)VAKIFBANK: Ognjenovic, Rasic, , Haak, Ebrar Karakurt, Guimaraes (Gizem Örge)SETLER: 15-25, 14-25, 19-25SÜRE: 66 dakika (20, 22, 24)VakıfBank Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Çin temsilcisi Tianjin Bohai Bank'ı 3-0'la geçerek, Eczacıbaşı VitrA'nın ardından yarı finale yükselen ikinci Türk ekibi oldu.

Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen şampiyonada ikinci galibiyetine imza atan VakıfBank, grupta ikinci sırayı aldı ve yarı finalde A Grubu'nu lider tamamlayan İtalya takımı Imoco Volley ile eşleşti. VakıfBank ile Imoco Volley arasındaki yarı final karşılaşması, yarın TSİ 12.00'de oynanacak.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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