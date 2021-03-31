VakıfBank, yarı final serisinde 1-0 öne geçti

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında Türk Hava Yolları'nı deplasmanda 25-18, 25-22 ve 25-13'lük setlerle 3-0 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.