Vakıfbank Voleybol takımı alt yapısına Kayseri'den 3 sporcu - Haberler Spor
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Vakıfbank Voleybol takımı alt yapısına Kayseri'den 3 sporcu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Vakıfbank Voleybol takımı alt yapısına Kayseri'den 3 sporcu

Vakıfbank Voleybol Alt Yapı takımına katılan Kayserili sporcular Yağmur Çavdar, Zeynep Alya İğret ve İkra Naz Yıldırım aileleri ve antrenörleri Kadir Aydın ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

KAYSERİ (İHA) - Vakıfbank Voleybol Alt Yapı takımına katılan Kayserili sporcular Yağmur Çavdar, Zeynep Alya İğret ve İkra Naz Yıldırım aileleri ve antrenörleri Kadir Aydın ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

Kayseri Talas Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Yağmur Çavdar, Zeynep Alya İğret ve İkra Naz Yıldırım Vakıfbank Voleybol takımı tarafından düzenlenen alt yapı seçmelerinde gösterdikleri performans ile alt yapı takımına katılma hakkı kazandılar. Sporcular ile İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret eden Voleybol Antrenörü Kadir Aydın çalışmalar hakkında Kabakcı'ya bilgi verdi. Aydın konuşmasında, "Vakıfbank Voleybol takımı tarafından yapılan Alt Yapı seçmelerinde İç Anadolu'dan 6 sporcu Alt Yapıya katılma hakkı kazandı ve bunun 3'ü Kayseri'den sporcularımız ile Kayseri'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

Başarılı Voleybol sporcularını makamında ağırlayan İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı sporcuları tebrik ederek çeşitli hediyeler ile ödüllendirdi. - KAYSERİ

Vakıfbank Voleybol takımı alt yapısına Kayseri'den 3 sporcu

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