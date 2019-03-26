Vakıfbank, Tutso ve Turgutlu Ticaret Borsası Arasında İş Birliği Protokolü

Vakıfbank, Turgutlu Ticaret Sanayi ve Sanayi Odası (TUTSO) ile Turgutlu Ticaret Borsası arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Vakıfbank'tan yapılan açıklamaya göre, TUTSO'da düzenlenen törenle imzalanan protokolle TUTSO ve Turgutlu Ticaret Borsası üyeleri, ihtiyaç duydukları kısa, orta, uzun vadeli nakdi ve gayri nakdi kredilerin uygun faizli temini ile birçok bankacılık hizmetinde masraf muafiyeti sağlanacak.

İmza töreninde konuşan Vakıfbank Ege 2. Bölge Müdürü Hayati Yaman, KOBİ segmentinde olan üyelere işletme kredileri, imalatçı/ihracatçı destek kredileri, makine alım kredileri, yatırım kredileri, çevre bankacılığı enerji kredileri ile gayri nakdi krediler uygun maliyetlerle sunulacağını belirterek, diğer bankacılık ürün ve hizmetlerinde de finansal destekler sağlanacağını anlattı.

TUTSO ve Turgutlu Ticaret Borsası üyelerinin kredi ihtiyaçları, bankanın kredi değerlendirme ve tahsis politikaları kapsamında değerlendirileceğini ifade eden Yaman, şunaları kaydetti:

"Bu protokol ile üyeler, TL nakit işletme kredileri kapsamında, işletme faaliyetleri ihtiyaçlarının çözümü için oluşturulan KOBİ Dost Kredi, Katma değer üreten imalatçı-ihracatçı kredisi ve makine Alım kredi kampanyalarından faydalanabilecek. Aynı zamanda işletme faaliyetlerini sürdürecekleri, mesleklerini icra edecekleri, firma faaliyetlerinde veya yatırım amacıyla ticari işletmeleri adına gayrimenkul alımlarının finansmanı için İşyeri edindirme kredisi, 0 km ve ikinci el araç alımları ile araç filosu kurmak için kullanabilecekleri araç ve filo kredilerini uygun maliyetlerle temin edebilecekler."

Kaynak: AA