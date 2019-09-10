Vakıfbank tlref endeksli bono ihracına talep 700 milyon lira

10.09.2019 13:05

VakıfBank, uluslararası standartlara uygun olarak Borsa İstanbul'un oluşturduğu Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına (TLREF) endeksli ilk bono ihracını gerçekleştirdi. Altı ay vadeli işlemin faiz oranı +40 baz puan olarak belirlenirken, talep 700 milyon liraya ulaştı.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Yeni ürünümüze gelen yoğun talep, Bankamıza duyulan güvenin büyük bir göstergesidir. Yatırımcılarımıza Bankamıza duydukları güven için teşekkürlerimi sunuyorum. VakıfBank olarak yeni ürün ve hizmetlerimizle hem milli ekonomimizin hem de yatırımcılarımızın yanındaki güç olmaya devam edeceğiz" dedi.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Çeşitli piyasa işlemlerinde, Türk Lirası değişken referans faiz oranı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak Borsa İstanbul tarafından oluşturulan TLREF, henüz çok kısa bir geçmişe sahip olmasına rağmen yatırımcıların ilgisini şimdiden cezbetmeye başladı. Belirlediğimiz işlem büyüklüğüne çok kısa bir sürede ulaştık ve ihraç miktarının üzerinde talep geldi" dedi.

"Sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlıyoruz"

Bu tür ihraçların Türkiye'de sermaye piyasalarının derinleşmesine ve ürün çeşitliliğinin artırılmasına katkı sağladığına dikkat çeken Üstünsalih, "Önümüzdeki dönemlerde farklı yapılar altında TLREF endeksli daha uzun vadeli ihraçlar gerçekleştirerek hem ürün çeşitliliğini ve referans faiz oranının kullanım alanını hem de ülkemiz bilançosuna sağladığımız katkıyı artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Üstünsalih, VakıfBank olarak son yıllarda gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında gerçekleştirdikleri başarılı tahvil ihraçları ile sermaye piyasalarındaki öncü ve yenilikçi konumlarını pekiştirdiklerini de sözlerine ekledi. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA