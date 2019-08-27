VakıfBank TL'ye dönüş teşviki sunuyor

27.08.2019 11:00

VakıfBank, birikimini dolar veya avro olarak değerlendiren müşterilerine TL'ye Dönüş Hesabı ile hesap açılış tutarı kadar döviz bozdurmaları şartıyla, yeni TL vadeli mevduat hesapları için avantajlı ek faiz oranı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, sektördeki diğer TL'ye dönüş hesaplarına göre bu yeni ürünün 32 gün gibi kısa vade avantajı da bulunuyor.

Kampanya kapsamında VakıfBank'ta döviz mevduat hesabı bulunan müşteriler, bu hesaplarından TL'ye çevirdikleri birikimleri kadar tutarda yeni bir hesap açmaları durumunda güncel mevduat oranlarına ek bir faiz oranı alabilecekler.

Sektördeki diğer TL'ye dönüş hesaplarına göre daha kısa vadelerle de açılabilecek olan mevduat hesaplarıyla VakıfBank, uzun süredir devam ettiği TL'ye dönüş teşviklerine bir yenisini eklemiş oluyor.

Enflasyona endeksli TL'ye dönüş hesabıyla dövizden TL'ye geçen müşterilere daha avantajlı faiz oranlarıyla birlikte enflasyon oranı üzerinde getiri sunuluyor. Böylelikle Türk lirasına geçen VakıfBank müşterileri, enflasyondaki değişimlerin olası etkilerinden de korunmuş oluyor.

VakıfBank müşterileri, 2011'den beri yürürlükte olan ve 2019 yılında revize edilen Hiper Hesap ürünüyle herhangi bir faiz kaybı olmadan istedikleri an mevcut döviz hesap getirilerini kaybetmeden TL'ye dönebiliyor.

Daha çok günlük işlem yapma alışkanlığı bulunanların tercih ettiği bu hesap, müşterilere gecelik faiz getirisi sunarken TL'ye dönen müşterilere daha avantajlı faiz oranları uygulanıyor.

"VakıfBank olarak ülkemizin ve milli ekonomimizin yanındaki güç olma sorumluluğunu taşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "VakıfBank olarak ülkemizin ve milli ekonomimizin yanındaki güç olma sorumluluğunu taşıyoruz. Türkiye bilançosuna azami katkı sağlama hedefimizle Türk Lirası'na destek vermeyi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Enflasyon Korumalı Kazandıran Hesaplar ve Hiper Hesap gibi uzun zamandır uygulamada olan ürünlerimizle TL'ye güvenen müşterilerimize ek getiri imkanı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Farklı ürün ve kampanyalarla uzun süredir Türk Lirası'na geçişi teşvik ettiklerini belirten Üstünsalih, 2011 yılından bu yana Hiper Hesap ürünü ile dövizden Türk Lirası'na geçen müşterilerimize avantajlı mevduat faizi verdiklerini, bu yıl ayrıca birikimlerin enflasyondaki dalgalanmalardan etkilenmemesini temin eden Enflasyon Korumalı Kazandıran Hesapları mudilere sunduklarını kaydetti.

Üstünsalih, "TL'ye dönüşü güçlendirmek adına attığımız tüm bu adımlara şimdi bir yenisini daha ekliyoruz. Bir başka deyişle TL'ye dönüşte vites yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Lirasına dönüş hesabındaki yeni kampanyayla kısa vadeli yatırım yapmak isteyenlerin de özel faiz oranından faydalanabileceğini kaydeden Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevduatını hangi vadede olursa olsun Türk Lirası cinsinden değerlendirmek isteyen müşterilerimize büyük avantajlar sunmaya devam edeceğiz. Dövizini bozdurup Türk Lirası mevduat hesabı açan müşterilerimize ek getiri sağlıyoruz. Halkımızın da ülke ekonomisine büyük katkı sunan bu ürünlerimize büyük ilgi göstereceğine inanıyorum. Bu vesileyle birikim sahiplerini dövizden TL'ye geçmeye davet ediyorum. Milli ekonomimize olan güveni perçinlemek ve daha güçlü bir ekonomiye sahip olmak için TL'ye güvenmeliyiz."

Kaynak: AA