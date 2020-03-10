VakıfBank'tan vergiye özel "VakıfTax" kartı VakıfBank, vergi ödemelerini tek bir hesaptan yaparak limitlerini sadece vergide kullanmak isteyen ticari ve kurumsal segmentteki firmalara özel VakıfTax Card'ı geliştirdi.

VakıfBank, vergi ödemelerini tek bir hesaptan yaparak limitlerini sadece vergide kullanmak isteyen ticari ve kurumsal segmentteki firmalara özel VakıfTax Card'ı geliştirdi.



VakıfBank açıklamasına göre, sahadan aldığı geri dönüşleri değerlendirerek müşteri talep ve ihtiyaçlarına yönelik ürünler geliştiren banka, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) vergi ödemelerini sadece kamu bankaları ve PTT kanalıyla yapılmasını düzenleyen kararının ardından, iş dünyasının vergi ödemelerini tek bir hesaptan ve tek bir limitten yapma isteğini yerine getirdi.



VakıfBank, özellikle kurumsal ve ticari segmentteki tüzel müşteriler ile yabancı ortaklı-global firmalar başta olmak üzere, gerçek kişi şahıs firmaları ile KOBİ firmaları da dahil tüm mükelleflere özel yeni bir ödeme ürünü olan VakıfTax Card'ı geliştirdi. VakıfTax'tan yüksek miktarda vergi ödeyen ve günlük nakit akışlarında yer almayan vergi ödemelerini zamanında yapmak isteyen kurumsal ve ticari firmalar faydalanabiliyor.

VakıfTax Card sahibi mükellefler vergi ödemelerini hem tüm VakıfBank kanalları üzerinden hem de "gib.gov.tr" portalindeki sanal POS üzerinden kolaylıkla yapabiliyor.



Finansal avantaj sağlıyor



Açıklamaya göre, VakıfTax Card, esnek ve yüksek limiti ile firmalara finansal avantajlar sağlıyor. Gerekli durumlarda ek limit kullanımı sağlanıyor. Opsiyon alt yapısı sayesinde ödenen vergi tutarlarının bir kısmı için ertesi gün ödenme imkanı sunuluyor.



VakıfTax Card, hem GİB portali üzerinden hem de VakıfBank'ın tüm kanallarından vergi ödemelerinde güvenli şekilde kullanılıyor. VakıfBank müşterileri ayrıca düzenli ödeme, çağrı merkezi, şube-gişe, ATM, internet bankacılığı, VakıfBank Mobil kanallarına ek olarak VakıfPay, barkod ile vergi ödeme, SMS ile vergi ödeme, toplu vergi ödeme, e-posta ile vergi ödeme, SFTP (Secure File Transfer Protocol) ile vergi ödeme, online web servis ile vergi ödeme, operasyon merkezinden toplu ödeme, kredi kartı ile ödeme, banka kartı ile ödeme gibi yöntemlerle de vergilerini ödeyebiliyor.



"Vergi özelinde çıkartılan ilk güvenli kart"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol, ticari ve bireysel tüm mükelleflerin hayatlarını kolaylaştırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Mesai saatine bağlı kalmaksızın tüm kanallarımızla müşterilerimizin hızlı ve kolay şekilde vergi ödemelerini sorunsuz yapmalarını sağlıyoruz. Ticari ve kurumsal mükelleflerin yüksek limitli kartlarla vergi haricinde de işlem yapılması sorununu teknolojik altyapımızın sunduğu imkanlarla çözüyoruz. VakıfTax Card'ın bağlı olduğu hesaptan vergi dışında başka ödeme yapılamıyor; böylece limitler karışmıyor, vergi ödemeleri tek bir hesap üzerinden takip edilebiliyor. Vergi ödemesi için sadece VakıfTax'ın kullanılması firmalara güven veriyor. Firmaların en çok ihtiyaç duyduğu hız ve güven birlikte sağlanıyor."

Kaynak: AA