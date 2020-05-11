VakıfBank'tan sermaye artırımı açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

VakıfBank'tan sermaye artırımı açıklaması

VakıfBank, sermayesini, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış hasılatı 7 milyar TL olacak şekilde artırmaya karar verdi.

VakıfBank'tan sermaye artırımı açıklaması
11.05.2020 23:40 | Son Güncelleme: 11.05.2020 23:40

VakıfBank, sermayesini, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış hasılatı 7 milyar TL olacak şekilde artırmaya karar verdi.

VakıfBank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alana açıklamasına göre, banka yönetim kurulu bugün yaptığı toplantıda banka sermayesinin artırılmasına karar verdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bankamızın kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 2,5 milyar TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli ve nakden toplamda 7 milyar TL toplam satış hasılatı elde edilecek şekilde Borsa Istanbul AŞ'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar nakit sermaye artırımı yoluyla artırılması, nakit olarak artırılacak sermayeyi temsil edecek her biri 0,01 TL (Bir kuruş) nominal değerli payların tamamının D grubu nama yazılı ve Borsa İstanbul AŞ nezdinde işlem gören nitelikte olmasına karar verildi."

İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ilgili mevzuatı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) ilgili mevzuatı ve Borsa İstanbul'un toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedürü çerçevesinde, halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Türkiye Varlık Fonu'na Borsa Istanbul'un toptan alış ve satış işlemi yoluyla satılmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"SPK ve BDDK başvurularının yapılması, işbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek her biri 0,01-TL nominal değerli payların satış fiyatının, nominal değerden düşük olmayacak şekilde Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür çerçevesinde belirlenmesi ve bu doğrultuda artırılacak çıkarılmış sermaye tutarının tayin edilmesi, tahsisli sermaye artırım işlemleri kapsamında Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin aracı kurum olarak belirlenmesi ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ ile sözleşme yapılması,Tahsisli sermaye artırımı kapsamında düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için SPK'ya başvurulması, ihraç belgesinin SPK tarafından onaylanmasını takiben, Borsa İstanbul'a başvuruda bulunulması ve borsa onayını takiben Borsa Istanbul pay piyasasında toptan alış satış işlemi yolu ile satılmasına, BDDK ve SPK'ya gerekli başvuruların yapılması, işlemle ilgili oluşabilecek hukuk, denetçi, SPK kurul kayıt ücreti, MKK ile ilgili ücretler ve diğer sair masraflar kapsamında tediyelerde bulunulabilmesine karar verildi."

Banka genel müdürlüğü yetkilendirildi

Açıklamada, sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için SPK, Borsa İstanbul, T.C. Ticaret Bakanlığı, BDDK, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ, Ticaret Sicil Müdürlüğü, noterler ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gerekli her türlü başvurunun yapılması ve diğer gerekli işlemler için banka genel müdürlüğünün yetkilendirildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Haber
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım Haber
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım
Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşkını köpek detayı ortaya çıkardı Haber
Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşkını köpek detayı ortaya çıkardı
Meral Akşener'den HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in siyaset dünyasını sarsan itiraflarına yanıt: Ne benim, ne arkadaşlarımın HDP'ye soru sormuşluğu yoktur Haber
Meral Akşener'den HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in siyaset dünyasını sarsan itiraflarına yanıt: Ne benim, ne...
Son dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Son dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Haber
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Seda Akgül'den sokağa çıkma yasağıyla ilgili tuhaf çıkış: Ben koronadan ölmeyi tercih ediyorum
Seda Akgül'den sokağa çıkma yasağıyla ilgili tuhaf çıkış: Ben koronadan ölmeyi tercih ediyorum
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu
Eşini boş inşaata götürüp darp eden ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan saldırgan koca için 21 yıl hapis istendi
Eşini boş inşaata götürüp darp eden ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan saldırgan koca için 21 yıl hapis...
Beklenen gün geldi! Yeni dönemde berberler bu tedbirlere uymak zorunda
Beklenen gün geldi! Yeni dönemde berberler bu tedbirlere uymak zorunda
Dolgu yapılan dudağını kaybeden Songül, artık yemek yiyebiliyor
Dolgu yapılan dudağını kaybeden Songül, artık yemek yiyebiliyor
İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı
İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı
Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, villasını kaçak eklentilerle büyüten Yılmaz Özdil'e suç duyurusunda bulundu
Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, villasını kaçak eklentilerle büyüten Yılmaz Özdil'e suç duyurusunda...
Cansız bedeni çürümeye yüz tuttu! Yaşlı adamın öldüğü 2 hafta sonra fark edildi
Cansız bedeni çürümeye yüz tuttu! Yaşlı adamın öldüğü 2 hafta sonra fark edildi
Yasağın kalkmasının ardından tulum giyip siperlik takan berber ilk müşterisini aldı
Yasağın kalkmasının ardından tulum giyip siperlik takan berber ilk müşterisini aldı
Berberler mesaiye başladı! Tıraş olan vatandaşın yüzü güldü
Berberler mesaiye başladı! Tıraş olan vatandaşın yüzü güldü
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Erzurumlu sanatçılar, İbrahim Erkal'ı vefatının 3. senesinde 'Sen Aldırma' şarkısı ile andı
Erzurumlu sanatçılar, İbrahim Erkal'ı vefatının 3. senesinde "Sen Aldırma" şarkısı ile andı
Adana'da berbere giden 16 yaşındaki çocuk, 20 yaşın altında olduğu için tıraş olamadı
Adana'da berbere giden 16 yaşındaki çocuk, 20 yaşın altında olduğu için tıraş olamadı
Sosyal mesafeyi hiçe sayan turistler Taksim'de polise saldırdı
Sosyal mesafeyi hiçe sayan turistler Taksim'de polise saldırdı
Son Dakika: Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti
Son Dakika: Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti
Köpeğini kürekle döverek öldüren kişiye 947 TL para cezası verildi
Köpeğini kürekle döverek öldüren kişiye 947 TL para cezası verildi
Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi
Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi
İngiltere'de bir muhabire, canlı yayına girmeden önce sokak ortasında sözlü ırkçı saldırı yapıldı
İngiltere'de bir muhabire, canlı yayına girmeden önce sokak ortasında sözlü ırkçı saldırı yapıldı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan çok önemli AVM uyarısı: Topluca gidip vakit geçirmeyin
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan çok önemli AVM uyarısı: Topluca gidip vakit geçirmeyin
The Economist dergisinden Libya analizi: Türkiye güç dengelerini değiştirdi
The Economist dergisinden Libya analizi: Türkiye güç dengelerini değiştirdi
TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kameraya böyle yansıdı
TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kameraya böyle yansıdı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüste ikinci ve üçüncü dalga uyarısı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüste ikinci ve üçüncü dalga uyarısı
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'li Önder'in 'Bize danışıyordunuz' çıkışına cevap: Alçaklarla siyaset yapmıyoruz
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'li Önder'in "Bize danışıyordunuz" çıkışına cevap: Alçaklarla siyaset yapmıyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Deniz Gezmiş Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç Ersin Korkut Fahriye Evcen
Spor Tamer Tuna Arda Turan Gökhan Gönül Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mayıs Çocuk 21 Mart Beşiktaş
Şu an buradasınız: VakıfBank'tan sermaye artırımı açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 23:48:22. #1.15#
title