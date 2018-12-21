Vakıfbank'tan Sanayicilere Üretim Çağrısı

Gaziantep'te üretici ve sanayicilerle zirvede buluşan Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şahap Kavcıoğlu, ülkedeki sanayicilere çağrıda bulunarak, "Kriz falan yok. Türkiye üretmeye, ihracata devam ediyor. Antep bunun örneği, 179 ülkeye yaklaşık 6.6 milyar dolar ihracat yapıyor. Siz üretmeye devam edin. devlet ve bankalar sizin yanınızda" dedi.

Vakıfbank Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Vakıfbank Gaziantep Zirvesi'nde bankacılar, üretici, sanayici ve kent protokolü ile bir araya geldi. Zirveye Gaziantep Valisi Davut Gül, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şahap Kavcıoğlu, Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, üst düzey banka yöneticileri, kent protokolü, çok sayıda davetli ve Gaziantep başta olmak üzere Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis gibi illerdeki banka yetkilileri ve çalışanları katıldı.

Gaziantep ve çevre illerdeki iş adamlarının son birkaç aydır yaşanan zor süreçte ekonomi alanında destan yazdığına değinen Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "Başta Gaziantep olmak üzere çevre şehirlerle birlikte bu bölge milli ekonomimize en çok destek veren bölgelerden biridir. İhracata yönelik katkısı, istihdama yönelik katkısı, turizme uygun yapısı ve gastronomi alanındaki çalışmaları ve genç nüfusuyla bu bölge Türkiye ekonomisinin en dinamik bölgelerinden biridir. Gaziantep başta olmak üzere Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis gibi illerin ihracatı 2017 yılında 8 milyar doları aşmış, bu yıl ise ilk 11 ayda bu bölge 7.7 milyar dolarlık ihracat yapmıştır" dedi.

Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, Türkiye ekonomisinin son dönemlerde düzenlenen saldırılar nedeniyle bozulan dengesinin yeniden düzelmeye başladığını belirterek, "Türk ekonomisi nisan ayı gibi girdiği türbülanstan Allah'a hamdolsun çıkmıştır. Süreçte yaşanan bu faiz artışlarından bankalar olarak maalesef olumsuz etkileniyoruz. Bankalar hiçbir zaman faizlerin artmasıyla para kazanmazlar. Bu bankaların aleyhine bir durumdur. Hamdolsun kurdaki dengelenme ve enflasyondaki durulma 2019'a daha büyük bir umutla bakmamızı sağlıyor. Dengelenme, değişim ve disiplin ana başlığından oluşan ve piyasalarca çok olumlu karşılanan Yeni Ekonomi Programı ışığında önümüzde iki yıl bir dengelenme yaşanacaktır" dedi.

"Kriz falan yok"

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şahap Kavcıoğlu da Türkiye'de kriz bulunmadığını belirterek, "Ülkemizin bu gelişmemizi, birlikteliğimizi engellemeye çalışanlara en güzel cevap burada. Üretim yapan, müşterisiyle, bankacısıyla el ele bir arada. Kriz falan yok. Türkiye üretmeye, ihracata devam ediyor. Antep bunun örneği, 179 ülkeye yaklaşık 6.6 milyar dolar ihracat yapıyor. Sadece halı da dünyada üçüncü. Yaklaşık 2.5 milyar dolar civarında ihracat yapıyor. Son dönemlerde yaşadığımız bu kadar, bu olaylar olmasa belki çok daha fazla pay alacağız" dedi.

Sanayiciye çağrı

Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şahap Kavcıoğlu, devletin ve hükümetin üreticinin yanında olduğunu, Türkiye'de son dönemde yaşanan ekonomik sürecin ardından desteğin arttığını belirterek, "Şu an Mecliste 2019 bütçesi görüşülüyor. Bu kadar saldırılara rağmen, bu kadar kur dalgalanmasına, faizlerin yükselmesine rağmen, 2013'ten bu tarafa Türkiye'de bütçe, faiz dışı fazlasıyla, yatırımlara ayrılan payıyla örnek bir bütçedir dünyada. 2013 yılından beri bu durumu faiz ve kur saldırıları ile uğraşıyorlar. Dengemizi bozmaya çalışıyorlar. Çok güçlü bir hükümetimizin olması, kesintiye uğramadan üreticiye desteğini devam ediyor. Bütçede, üreten insanlara, KOBİ'lere, yatırımcılara, özel sektörün üretim yapabilmesi için teşvikleri dahil, bütçeden ayrılan kaynak, 56 milyar TL. Dolayısıyla siz üretmeye devam edin. Bu devlet, bu bankalar sizin yanınızda" ifadelerine yer verdi.

Bankacılara çağrı

Özcan, Gaziantep'teki mevduat rakamlarının düşük olduğunu belirterek, bankacılara da çağrıda bulundu..Özcan, "Kredi ve mevduat rakamlarına baktığımızda Antep'te mevduat rakamının biraz düşük olduğunu görüyoruz. Kişi başına düşen mevduatta 43. sıralarda, kişi başına düşen kredinin 6. sıralarda olduğunu, toplam kredi kullanımında da Antep'in 6. sırada olduğunu görüyoruz. Mevduatın düşük olması, yatırımların daha fazla olması veya mevduatın şehir dışına gittiğini düşünebiliriz. Antep sanayisi büyümüş bir şehir. Topladığı mevduatın 3 katı bankalar kredi veriyor. Aslında mevcut durumdan yeterince ve hatta fazla pay alıyor. Ama bu kadar sanayisi gelişmiş, üretimi artmış şehrimizin daha fazla yol alabilmesi için bankalarımızın biraz daha destek olması lazım. Türkiye gerçekten son 2-3 aydır yaşadığı olayları hepimiz biliyoruz. Türkiye'de bugün moralini düzeltmek istiyorsa, bankacıların müşterinin ayağına gitmesi, üretim yapanların insanların yanında yer alması çok önemli" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül de Vakıfbank'ın Türkiye ekonomisine önemli bir katkısı olduğuna değinerek, "Ben böyle bir organizasyon yaptığı için Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili'ne, Genel Müdürüne, banka müdürlerine ve buraya gelerek bu organizasyona destek veren iş adamlarına, sanayicilere, oda başkanlarına teşekkür ediyorum. 2019 yılının da Gaziantep ve Türkiye için hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından zirve anısına pasta kesimi yapılırken, müzik dinletisi, kokteyl ve halk oyunları gösterisiyle program son buldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA