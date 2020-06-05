VakıfBank'tan Pınar Eren Atasever'e teşekkür VakıfBank, yollarını ayırdığı Pınar Eren Atasever'e yayımladığı mesajla teşekkür etti.

VakıfBank, yollarını ayırdığı Pınar Eren Atasever'e yayımladığı mesajla teşekkür etti.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunda VakıfBank Kadın Voleybol Takımımıza katılan ve Türkiye Ligi'nde normal sezonu 'lider' tamamladığımız, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük kazandığımız ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldiğimiz sezonda sarı-siyahlı formayı başarıyla giyen, çalışkanlığı, arkadaşlığı ve her zaman pozitif enerjisiyle takımımıza güç veren Pınar Eren Atasever'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA