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VakıfBank'tan Pelin Yüce Falay'a veda

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın Genel Menajeri Pelin Yüce Falay, çocuklarına daha fazla vakit ayırmak için görevi bırakma kararı aldı.

VakıfBank'tan Pelin Yüce Falay'a veda
02.06.2020 16:33 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:36

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın Genel Menajeri Pelin Yüce Falay, çocuklarına daha fazla vakit ayırmak için görevi bırakma kararı aldı.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda 2014 yılından bu yana genel menajeri olarak görev yapan Pelin Yüce Falay, 2018 yılında dünyaya gelen ikizlerine daha fazla vakit ayırma kararı aldı. Kulübü de, 'Tüm emeklerin için teşekkürler' başlıklı bir mesajla Falay'a teşekkür etti. Pelin Yüce Falay'ın genel menajerlik döneminde sarı-siyahlılar, 2 FIVB Dünya Şampiyonası, 2 CEV Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

VakıfBank Spor Kulübü'nün Pelin Yüce Falay için teşekkür yazısı şöyle:

"1996-97 ve 1998-2003 yılları arasında kulübümüzün formasını gururla taşıyan Pelin Yüce, 2014-15 sezonu başında VakıfBank Kadın Voleybol Takımımızın Genel Menajeri oldu. Unvanı genel menajerdi ama o altı sene boyunca herkesin Pelin ablasıydı. Altı yılın her anını VakıfBank'la yaşadı. Bu süreye 2 FIVB Dünya Şampiyonası, 2 CEV Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupası olmak üzere tam 10 kupa sığdırdı. Kulübümüzün Pelin ablası şimdi 2018 yılında dünyaya gelen ikizlerine daha fazla vakit ayırma kararı aldı. Sen her zaman bu kulübün Pelin ablası olacaksın. Bundan sonra da yüreğinin bizimle olacağını biliyoruz. İkizlerinle ve ailenle sağlıklı, mutlu ve huzur dolu uzun bir ömür diliyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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