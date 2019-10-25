VakıfBank'tan ligde dördüncü zafer

25.10.2019 16:15

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi 4. haftasında Yeşilyurt'u deplasmanda 19-25, 25-23, 18-25 ve 22-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Ligde oynadığı dört maçı da kazanan sarı-siyahlılar, ligin 5. haftasında 29 Ekim Salı günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019-2020 Vestel Venus Sultanlar Ligi 4. haftasında Yeşilyurt'u deplasmanda 19-25, 25-23, 18-25 ve 22-25'lik setlerle 3-1 yendi. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-6 önde girdiği ilk seti 25-19 almayı başardı.

İkinci seti 25-23 kaybeden VakıfBank, teknik molasına 12-10 önde girdiği üçüncü seti 25-18 alarak, karşılaşmada 2-1 öne geçti. Dördüncü sette rakibinin dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-22, maçı da 3-1 kazandı.

Sarı-siyahlılar, 5. haftasında 29 Ekim Salı günü deplasmanda Fenerbahçe Opet'le karşılaşacak.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Caner Çıldır, Serdar Nişancıoğlu

Yeşilyurt: Gözde 6, Buket 5, Derya 12, Nicole 11, Alexia 8, Tuğba 13, Ayça (L), Elif 3, Arzum

VakıfBank: Zehra 9, Maja 1, Gabi 17, Melis 4, Haak 18, Ebrar 13, Gizem (L), Meliha 5, Gözde 4, Cansu

Setler: 19-25, 25-23, 18-25, 22-25

Süre: 97 dakika (23', 26', 22', 26')

(İHA)

Kaynak: İHA