Vakıfbank'tan Kobi'lere 1 Milyar TL'lik Yeni Kaynak

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, KOBİ'lere "Katma Değer Üreten İmalatçı-İhracatçı Kredisi" kapsamında 1 milyar liralık yeni kaynak sunduklarını bildirdi.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre Türkiye ekonomisine katma değer sağlayan imalatçı ve ihracatçı KOBİ'lerin nakit ihtiyacına çözüm üretmek amacıyla "Katma Değer Üreten İmalatçı-İhracatçı Kredisi" kampanyası başlattı.

VakıfBank, ipotek teminatlı menkul kıymet (covered bond) programı kapsamında yurt dışından temin ettiği uzun vadeli yeni kaynağı imalatçı ve ihracatçı KOBİ'lerin kullanımına sundu.

Açıklamada kampanyaya ilişkin görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, KOBİ'lerin Türkiye ekonomisinin lokomotifi olduğunu belirtti.

VakıfBank'ın Katma Değer Üreten İmalatçı-İhracatçı Kredisi'nden yıllık cirosu 25-40 milyon TL olan ve Yerli Malı Belgesine sahip imalatçı-ihracatçı şirketlerin faydalanabileceğini bildiren Özcan, işletmelerin 6 ay ödemesiz dönemli 60 aya kadar vadeyle aylık yüzde 1,45 faiz oranıyla toplam 1 milyar TL'lik bu krediyi kullanabileceğini ifade etti.

Özcan, 2016 yılında kurdukları konut kredilerine dayalı ipotek teminatlı menkul kıymet (covered bond) programı kapsamında yurt içine ve yurt dışına avro ve TL cinsinden çok başarılı ihraçlar gerçekleştirdiklerini ve bu alanda Türkiye'de lider konumda olduklarını kaydetti.

Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) üretim ve ihracat alanında yüksek katma değerli ürünlerin payının artırılmasının önemli bir rolü olduğunu vurgulayan Özcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milli ekonomimizin dönüşüm sürecinde KOBİ2lerimize her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Kısa bir süre önce Hazine ve Maliye Bakanlığımızın öncülüğünde 13 bankanın katılımıyla oluşturulan KOBİ Değer Kredisi'nde de en aktif bankalardan biriyiz. Yeni kampanyamızla da imalatçı ve ihracatçı KOBİ'lerimize önemli bir destek sağlayacağız. Kredi kampanyalarımızın yanı sıra her türlü finansal ihtiyaçlarında KOBİ'lerimizin yanındaki güç olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA