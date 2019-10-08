VakıfBank'tan 'kaza' açıklaması

08.10.2019 15:04

VakıfBank Spor Kulübü, Bursa'nın Gemlik ilçesi yakınlarında kaza geçiren teknik ekibin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.



VakıfBank'ın teknik ekibinden Sabri Erdoğan, Georgi Vasilev Bivolarski ve Voleybol Okulu Koordinatörü Üzeyir Özdurak'ın bulunduğu araç sabah saatlerinde Gemlik yakınlarında kaza geçirmişti. Kulüpten yapılan açıklamada, "İzmir'deki Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçı için bu sabah İstanbul'dan hareket eden ve içinde teknik ekibimizden Sabri Erdoğan, Georgi Vasilev Bivolarski ve Voleybol Okulu Koordinatörümüz Üzeyir Özdurak'ın bulunduğu araç, Gemlik yakınlarında kaza geçirmiştir. Kazada yaralanan Erdoğan, Bivolarski ve Özdurak, ambulansla hastaneye kaldırılmıştır. Yaralıların sağlık durumu iyi olup tedavileri devam etmektedir. Teknik ekibimize ve ailemize geçmiş olsun diyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA