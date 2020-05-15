VakıfBank'tan KAP'a "ihraç belgesi" duyurusu
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VakıfBank'tan KAP'a "ihraç belgesi" duyurusu

VakıfBank, sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 1,4 milyar lira nominal değerli paylarının Türkiye Varlık Fonu'na tahsisli olarak satışının pay başına 4,98 liradan gerçekleştirileceğini bildirdi.

VakıfBank'tan KAP'a
15.05.2020 23:44 | Son Güncelleme: 15.05.2020 23:44

VakıfBank, sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 1,4 milyar lira nominal değerli paylarının Türkiye Varlık Fonu'na tahsisli olarak satışının pay başına 4,98 liradan gerçekleştirileceğini bildirdi.

VakıfBank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) "ihraç belgesi" başlığıyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Payları Yıldız Pazar'da işlem gören Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O'nun 2 milyar 500 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin 3 milyar 905 milyon 622 bin 489,96 TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilecek 1 milyar 405 milyon 622 bin 489,96 TL nominal değerli payların Türkiye Varlık Fonu'na tahsisli olarak satışı, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (alıcı ve satıcı üye) aracılığıyla, toptan alış satış işlemleri kapsamında 20/05/2020 tarihinde, 1 TL nominal değerli pay için 4,98 TL fiyattan gerçekleştirilecektir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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